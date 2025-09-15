Trump hablará con Xi este viernes mientras el futuro de TikTok sigue en el aire

Publicado por Williams Perdomo 15 de septiembre, 2025

Estados Unidos y China pactaron un marco para un acuerdo sobre la aplicación TikTok. La información fue confirmada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el segundo día de negociaciones comerciales entre ambos países en Madrid.

"Tenemos un marco para un acuerdo de TikTok", indicó ante periodistas Bessent, quien agregó que el pacto se cerrará en una llamada el viernes entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping.

Tras conocerse la información, el presidente Trump anunció un acuerdo sobre una "cierta compañía" mientras continúan las negociaciones con China para resolver la disputa entre ambos países sobre el gigante de las redes sociales chino TikTok. También confirmó la llamada con Xi.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre los Estados Unidos de América y China ha ido muy bien! Estará concluyendo pronto. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar muy mucho. ¡Estarán muy contentos! Hablaré con el Presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy fuerte!", escribió Trump en Truth Social.

La última prórroga concedida por Trump a la venta de TikTok concluye el 17 de septiembre.