La representante Jasmine Crockett culpa al presidente Trump de promover una “cultura de violencia”

Publicado por Agustina Blanco 13 de septiembre, 2025

En medio del duelo nacional por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la representante demócrata por Texas, Jasmine Crockett, salió a defender el uso de retórica fuerte por parte de su partido, incluyendo comparaciones del presidente Donald Trump como un "aspirante a Hitler".

En esa línea, la representante rechazó las acusaciones de que el lenguaje de la extrema izquierda contribuyó al asesinato de Kirk, argumentando, en cambio, que es Trump quien ha fomentado una cultura de violencia política.

Crockett, durante una aparición el viernes en el programa de radio "The Breakfast Club", denunció la violencia política en general, pero rechazó que la retórica demócrata sea responsable. "Aunque viniera de alguien de nuestro partido, supongamos lo peor. Bueno, hablemos de ello", dijo. "Hablemos de qué lo 'radicalizó'".

Apunta contra Trump



La congresista apuntó directamente al presidente Donald Trump como el verdadero promotor de la violencia. "Entonces, tenemos que hablar sobre lo que significa cuando te postulas a la presidencia, o a uno de esos altos cargos, y sales y hablas de golpear a la gente, sales y dices cosas como: 'Podría dispararle a alguien en medio de la calle en Nueva York y aun así podría ganar'", argumentó. "Tenemos que hablar de eso, eso es otro nivel", añadió. "Que yo esté en desacuerdo contigo, que te llame 'aspirante a Hitler', todas esas cosas no son necesariamente decir: 'Sal y lastima a alguien'. Pero cuando literalmente le dices a la gente en los mítines: 'Sí, dales una paliza' y cosas así, estás promoviendo una cultura de violencia".

Por su parte, el anfitrión del programa, Charlamagne tha God ofreció una perspectiva más matizada, reconociendo que el lenguaje inflamatorio existe en ambos lados, pero Crockett insistió en que las comparaciones con Hitler no equivalen a incitación.

Durante la misma entrevista, Crockett vinculó la mayoría de los tiroteos masivos a la "ideología de la supremacía blanca". "Siempre hay algo de supremacía blanca. No son los negros los que salen a la calle, no son los inmigrantes los que salen. Pero ¿a qué ciudades vamos? A las ciudades negras, porque supuestamente somos nosotros los que cometemos todos los delitos", afirmó.

La Casa Blanca responde



La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar y fue crítica. Según reseña Fox News Digital, la portavoz Abigail Jackson señaló: "¿Qué demonios quiso decir Jasmine Crockett cuando afirmó que no estaba 'necesariamente' alentando a sus partidarios a perjudicar a los republicanos? Sin duda, parece que está justificando la violencia política", dijo Jackson en un correo electrónico. "Tiene que aclarar esto de inmediato. Sus comentarios no solo son profundamente preocupantes, sino que solo sirven para dividir y radicalizar aún más a sus partidarios de izquierda, y es despreciable que intente culpar al presidente Trump por el asesinato de su querido amigo, Charlie Kirk".