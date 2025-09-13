"El movimiento no morirá": Erika Kirk promete continuar el legado de Charlie tras su asesinato

Publicado por Sabrina Martin 12 de septiembre, 2025

Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, habló por primera vez tras el asesinato de su esposo en la Universidad del Valle de Utah. Con un mensaje firme y lleno de fe, aseguró que el movimiento que él fundó seguirá adelante.

Desde el estudio donde Charlie grababa su programa, Erika agradeció a los socorristas, a su familia y al presidente Donald Trump junto al vicepresidente JD Vance por su apoyo. También recordó que su esposo siempre decía que la familia debía ser la prioridad de la política estadounidense.

Fe en medio del dolor

Sosteniendo una cruz, Erika citó uno de los pasajes bíblicos favoritos de Charlie, Efesios 5:25, que habla del amor y el sacrificio. “Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos”, expresó con firmeza, antes de declarar que no permitirá que su muerte sea en vano. “El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No morirá. Me niego a permitir que eso suceda. Se volverá más fuerte. Más audaz. Más fuerte y más grande que nunca”.

Continuidad en el trabajo de Charlie

Erika confirmó que las giras de Turning Point USA por los campus universitarios y el evento AmericaFest continuarán y crecerán. También se mantendrá en marcha el programa de radio y podcast que Charlie conducía.

En un momento íntimo, contó que su hija le preguntó dónde estaba su padre. “Le dije: ‘Está de viaje de trabajo con Jesús’”, relató.