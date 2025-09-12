Trump advierte que su paciencia está "agotándose rápidamente" con Putin

Publicado por Carlos Dominguez 12 de septiembre, 2025

Donald Trump anunció el viernes que se le está rápidamente agotando la paciencia con Vladimir Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra el sector petrolero y los bancos rusos.

"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", dijo el presidente a Fox News, ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin al conflicto en Ucrania.

"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó.

Negociaciones en "pausa"

Rusia declaró el viernes que las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto están en "pausa", sin fecha fijada para una próxima ronda de conversaciones.

"Los canales de comunicación existen y están bien establecidos. Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de estos canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

Posiciones irreconciliables

El presidente Donald Trump quiere poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev, pero las posiciones de ambas partes parecen ahora irreconciliables.

Rusia exige la desmilitarización y la rendición de Ucrania, así como la cesión de las regiones ucranianas cuya anexión reclama, aunque no las controla en su totalidad. Por su parte, Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige garantías de seguridad por parte de sus aliados, ya que está convencida de que Rusia volvería a atacarla incluso en caso de un acuerdo de paz.

Las conversaciones celebradas en Estambul a principios de este año no han permitido avances reales, salvo un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros de guerra.