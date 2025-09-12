Un alcalde demócrata en Illinois desactivó las cámaras de seguridad de su ciudad para obstaculizar la cooperación con ICE

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de septiembre, 2025

El alcalde demócrata de Evanston, Illinois, Daniel Biss, anunció este lunes que su ciudad desactivó tanto las cámaras lectoras de matrículas como numerosas herramientas de seguridad pública, ante la posible aplicación de medidas federales de inmigración por parte de la Administración del presidente Donald Trump. Biss, quien también es un candidato demócrata al Congreso, comentó durante una entrevista con CNN que tomó dicha decisión en respuesta a lo que describió como una “buena información de inteligencia”, la cual sugería que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eran inminentes en Evanston.

De igual forma, Biss dijo que informó a los residentes de la ciudad tanto sobre sus preocupaciones como sobre las diferentes medidas que tomó en consecuencia. “La administración Trump quiere mantenernos con la duda, quiere usar nuestra incertidumbre para mantenernos con miedo, pero la razón por la que nos comunicamos con nuestros residentes esta mañana es que recibí información de un alto funcionario estatal anoche que indicaba que tenían buena inteligencia de que probablemente ICE vendría a Evanston hoy y en los próximos días”, señaló el alcalde demócrata.

Biss también señaló que los motivos detrás de sus acciones no fueron otros que proteger a los residentes de la ciudad de las autoridades federales. “Hemos hecho todo lo posible para proteger a nuestros residentes desde antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, aprobando leyes de santuario fuertes para asegurarnos de que la policía no coopere con la aplicación civil de la inmigración federal”, añadió.

Con respecto a su orden de apagar las cámaras lectoras de matrículas, el alcalde explicó que su decisión fue tomada tras enterarse de que los datos estaban siendo compartidos.