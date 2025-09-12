Orlando Salazar, CEO de VOZ, afirmó que la izquierda tratará de justificar el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al CEO de Voz Media, Orlando Salazar, sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, a quien llegó a conocer al haber formado parte de la junta directiva de Turning Point USA. Dicha organización fue fundada por el joven republicano, quien también era conocido por ser uno de los principales aliados del presidente Donald Trump.

“Hemos perdido una joya, alguien muy especial. No hay muchos jóvenes como Charlie Kirk”, expresó Salazar, quien al ser preguntado sobre lo que representaba su asesinato para los conservadores y para quienes trabajan en los medios de comunicación, explicó: “Nos están atacando físicamente. Ya no es por los medios, las revistas o los periódicos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque van a tratar de tapar esto, van a tratar de decir ‘el lo merecía porque sus palabras son muy fuertes’ (...) Tenemos la libertad de expresarnos en este país. ¿Por qué los de la izquierda pueden expresarse sin peligro, pero cuando nosotros queremos expresarnos sí hay peligro?”.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.