Ovación y cánticos patrióticos marcaron la presencia de Trump en el Yankee Stadium

Publicado por Sabrina Martin 11 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump fue recibido con una notable ovación el jueves por la noche en el Yankee Stadium, durante la interpretación del himno nacional en la previa del juego en Nueva York. La asistencia coincidió con la conmemoración del 24.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, lo que dio un marco solemne a la jornada.

Bienvenida en el estadio

Trump llegó a la ciudad poco después de las 6 p.m. y apareció en su suite en el área de la tercera base antes del inicio del partido. Los cánticos de “USA” resonaron con fuerza en las gradas antes y después del himno, en un ambiente mayoritariamente favorable hacia el mandatario. Incluso se escuchó un breve cántico ofensivo contra Joe Biden entre la multitud.

Encuentro con los jugadores

Previo al inicio del juego, Trump ingresó al vestuario de los Yankees, donde saludó al equipo y sostuvo charlas más extensas con figuras como Aaron Judge y Anthony Volpe. En su primer turno al bate tras ese encuentro, Judge conectó un cuadrangular solitario a 110 millas por hora, un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes.

En compañía de los directivos

Durante el partido, Trump compartió una suite junto al propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, y al presidente del club, Randy Levine. Su visita a Nueva York se produjo horas después de participar en la ceremonia oficial en el Pentágono por el aniversario de los ataques terroristas del 11-S.