Una corte federal le permite a Trump suspender la financiación de Medicaid a clínicas de Planned Parenthood

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de septiembre, 2025

El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos despejó este jueves el camino para que la Administración del presidente Donald Trump pueda ejecutar una disposición de la nueva ley de recorte de gasto e impuestos, que eliminará toda la financiación de Medicaid a varias clínicas de Planned Parenthood a lo largo y ancho del país. El tribunal, con sede en Boston, suspendió de esta forma una orden judicial preliminar que había sido emitida en julio por una jueza de primera instancia, la cual bloqueaba a la administración republicana de cortar la financiación a las filiales de Planned Parenthood.

En su moción para suspender la orden preliminar de la jueza Indira Talwani, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) definió su razonamiento como “endeble” e incluso argumentó que la Corte Suprema contaba con estándares altos para invalidar leyes bajo cláusulas de proscripción parlamentaria. “Detener los subsidios federales no guarda semejanza alguna con los castigos —incluyendo la pena de muerte, el destierro y el encarcelamiento— previamente entendidos como violatorios de la cláusula”, explicó la agencia en su moción.

De igual forma, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) explicaron que “los Poderes electos determinaron que los fondos de los contribuyentes no deben utilizarse para subsidiar a determinadas entidades que practican abortos, una conducta que muchos estadounidenses consideran moralmente aberrante”.

Por su parte, la Federación de Planned Parenthood de Estados Unidos (PPFA) comentó a través de su directora ejecutiva y presidenta Alexis McGill Johnson que la decisión del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito era un golpe para millones de pacientes a lo largo y ancho del país, considerando que unas 200 clínicas estaban en riesgo inminente de cierre debido al congelamiento de los fondos. De igual forma, Johnson explicó que la decisión bloqueaba a más de 1,1 millones de pacientes de usar su seguro de Medicaid en los centros de Planned Parenthood.

“Con esta decisión, pacientes y proveedores quedan en un limbo… todo porque la administración Trump y sus aliados quieren atacar a Planned Parenthood y cerrar centros de salud. Es un golpe, pero la lucha no ha terminado”, explicó la presidenta y directora ejecutiva en un comunicado.