“Un momento oscuro para Estados Unidos”: Trump se dirige a la nación tras el asesinato de Charlie Kirk y promete que encontrará a los culpables

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de septiembre, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este miércoles a la nación desde el Despacho Oval tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Visiblemente afectado, Trump calificó el hecho como un “acto atroz” y aseguró que su Administración perseguirá y encontrará a todos los responsables de la violencia política en el país.

“Estoy lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. Charlie inspiró a millones y, esta noche, todos los que lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror”, afirmó Trump al inicio de su mensaje.

El presidente republicano destacó la trayectoria de Kirk, a quien definió como un hombre entregado al debate abierto y un defensor de la libertad y la democracia. “Es un mártir de la verdad y la libertad, y nunca ha habido alguien tan respetado por los jóvenes”, afirmó.

Trump también apuntó contra la retórica de la izquierda radical, afirmando que ha contribuido a generar un clima de violencia política extrema en el país. “Durante años, los de la izquierda radical han comparado a maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis y con los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse ahora mismo”.

En esa línea, Trump prometió una respuesta firme desde su Administración: “Mi administración encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otras formas de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y apoyan, así como a quienes atacan a nuestros jueces, a los funcionarios de las fuerzas del orden y a todos los que traen orden a nuestro país.”

El mandatario, además, vinculó el atentado contra Kirk con otros episodios recientes de violencia: “Desde el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, que mató a un esposo y padre, hasta los ataques contra agentes de ICE, el brutal asesinato de un ejecutivo de salud en las calles de Nueva York y el tiroteo contra el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, y otras tres personas: la violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiados inocentes y ha cobrado demasiadas vidas”.

Finalmente, el presidente pidió a los estadounidenses a unirse en torno a los valores que definieron la vida de Kirk: “Esta noche pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores americanos por los que Charlie Kirk vivió y murió: los valores de la libertad de expresión, la ciudadanía, el Estado de derecho y la devoción patriótica y el amor a Dios.”

Para despedirse, Trump aseguró que el legado del activista seguirá vivo: “Un asesino intentó silenciarlo con una bala, pero fracasó, porque juntos nos aseguraremos de que su voz, su mensaje y su legado vivan durante incontables generaciones. Hoy, debido a este acto atroz, la voz de Charlie se ha vuelto más grande y más fuerte que nunca—y no hay comparación. Que Dios bendiga su memoria. Que Dios cuide de su familia. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”.