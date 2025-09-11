El gobernador de Utah cataloga el atentado contra Charlie Kirk como “asesinato político” y recuerda al tirador que en el estado “aún tenemos la pena de muerte”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de septiembre, 2025

El gobernador Utah, Spencer Cox, calificó este miércoles como un “asesinato político” el atentado contra el activista conservador y fundador de Turning Point USA Charlie Kirk, al tiempo que advirtió al perpetrador del tiroteo que será juzgado con todo el peso de la ley, recordando que en el estado sigue vigente la pena de muerte.

Kirk, quien dejó a una esposa y dos hijos pequeños, falleció después de recibir un disparo letal en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

“Hoy es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Quiero dejar muy claro que esto es un asesinato político”, dijo Cox en una conferencia de prensa. “Estamos celebrando 250 años de la fundación de esta gran nación, ese documento fundacional, la Declaración de Independencia, que dio inicio a este gran experimento hace doscientos cincuenta años, cuando juntos emprendimos el camino con la convicción de que fuimos dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables. El primero de ellos es la vida. Y hoy, una vida fue arrebatada”.

Durante su alocución, el gobernador destacó que Kirk “fue, antes que nada, un esposo y un padre de dos niños pequeños”, pero también un ferviente defensor del debate y la libertad de expresión en los campus universitarios. “Cuando alguien quita la vida de una persona por sus ideas o ideales, esa misma base constitucional queda amenazada”, advirtió.

Respecto a la investigación sobre el asesinato, Cox dijo que “hay una persona de interés bajo custodia”, pero insistió que el proceso sigue en marcha: “Quiero dejar absolutamente claro en este momento, para quien haya hecho esto: lo encontraremos, lo juzgaremos y lo haremos responsable hasta el máximo alcance de la ley. Y solo quiero recordar a la gente que aquí en el estado de Utah todavía tenemos la pena de muerte”.

El gobernador, a su vez, alertó sobre el clima de violencia política en el país: “Nuestra nación está rota. Hemos tenido asesinatos políticos recientemente en Minnesota. Hubo un intento de asesinato contra un gobernador de Pensilvania. Y hubo un intento de asesinato contra un candidato presidencial y expresidente de Estados Unidos, hoy presidente en funciones. Nada de lo que diga puede unirnos como país. Nada”.

Finalmente, pidió por una reflexión nacional: “Necesitamos desesperadamente a nuestro país. Necesitamos desesperadamente líderes en nuestro país. Pero más que líderes, lo que necesitamos es que cada persona en este país piense en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Que nos preguntemos: ¿es esto? ¿Es esto lo que doscientos cincuenta años han producido en nosotros? Ruego a Dios que no sea así. Ruego a Dios que aquellos que odiaban lo que Charlie Cook representaba dejen a un lado sus redes sociales y sus plumas, y recen por su familia, y que todos nosotros, todos, intentemos encontrar la manera de dejar de odiar a nuestros compatriotas estadounidenses.”

La investigación en curso, en medio de mensajes confusos

El director del FBI, Kash Patel, había informado a través de redes sociales horas atrás que “el responsable del horrendo tiroteo que hoy se cobró la vida de Charlie Kirk está bajo custodia”.

Sin embargo, luego pareció rectificar, instalando confusión en el público: “El sujeto bajo custodia ha sido liberado después de un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos publicando información en aras de la transparencia”.