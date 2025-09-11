El Senado votó en contra de una enmienda que obligaba al DOJ a publicar todos los documentos relacionados con Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 10 de septiembre, 2025

El Senado votó en contra de una enmienda que buscaba la publicación de todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. En medio del debate sobre La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), Chuck Schumer introdujo esta enmienda mediante un procedimiento que obligó a los republicanos a votar si aceptarla o rechazarla sin debate.

La votación finalizó con 51 votos en contra y 49 a favor. Todos los republicanos estuvieron en la negativa, a excepción de Josh Hawley de Misuri y Rand Paul de Kentucky.

“Esta ha sido mi postura constante. Mi postura desde hace tiempo es que debemos publicar esos archivos y confiar en el pueblo estadounidense, tal como hicimos con los archivos de MLK y JFK. Creo que este es un acuerdo similar”, le dijo Hawley a los periodistas luego de la votación.

A pesar del resultado de la votación, algunos republicanos pidieron más transparencia sobre el caso, entre ellos Thom Tillis (R-NC) y Joni Ernst (R-IA). "Si se presentara una enmienda que tuviera fuerza de ley, la votaría sin dudarlo", expresó el republicano de Carolina del Norte, quien, al igual que su colega de Iowa, no buscará la reelección en 2026.

"Veremos cómo va. Tenemos que debatirlo, pero creo que la transparencia siempre es buena", señaló por su parte Ernst. John Thune, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, calificó la votación como un "truco político".

"Thune parecía molesto por la maniobra sorpresa de Schumer el miércoles por la mañana, cuando presentó su enmienda para ordenar al Departamento de Justicia que hiciera públicos todos los expedientes relacionados con Epstein", informaron al respecto desde The Hill.

Por su parte, el senador Schumer dijo que la votación sirvió para mostrar quiénes son los que realmente quieren llegar al fondo del caso Epstein. "Ha habido tantas mentiras, confusión y encubrimientos. El pueblo estadounidense necesita ver todo lo que hay en el expediente de Epstein, y mi enmienda lo haría posible", continuó el senador de Nueva York, líder de la minoría demócrata.