VIOLENCIA POLÍTICA IZQUIERDISTA EN LOS CAMPUS: los casos recientes más sonados

Publicado por Joaquín Núñez 10 de septiembre, 2025

Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello mientras respondía preguntas de estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump confirmó la noticia en su cuenta de Truth Social, donde pidió rezar por su familia. El hecho tuvo lugar en un contexto de marcada polarización política.

El ataque al podcaster y fundador de Turning Point USA se sumó a la lista de otros oradores conservadores que también fueron agredidos en instituciones educativas. Entre las otras personalidades que fueron agredidas en contextos similares están Charles Murray, Michael Knowles y Riley Gaines.

Charles Murray- 2017

El politólogo Charles Murray estaba dando un discurso en la Middlebury College (Vermont). Tras la interrupción del evento debido a un grupo de manifestantes, Murray y la profesora Allison Stanger fueron trasladados a otro sitio. En ese transcurso terminaron enfrentándose físicamente a los manifestantes. Como resultado, la profesora Stanger terminó con una contusión cerebral.

Se estima que entre 100 y 150 estudiantes participaron en la protesta.

Michael Knowles- 2019

El episodio que involucró al comentarista político tuvo lugar en abril del 2019, mientras daba una charla en la Universidad Misuri-Kansas City (UMKC). Allí, un estudiante enmascarado lo roció con una sustancia dudosa, que luego se determinó que era aceite de lavanda. El agresor fue arrestado y acusado de alteración del orden y asalto.

En aquel momento, Knowles lo calificó como “una advertencia para los conservadores en campus”.

Riley Gaines- 2023

La activista y nadadora fue agredida en la Universidad Estatal de San Francisco, mientras explicaba por qué los atletas transgénero no deberían competir en deportes femeninos. Gaines fue golpeada dos veces por un hombre y terminó refugiada en una de las aulas durante tres horas.

“Una persona me agredió físicamente. Me golpearon dos veces, ambas en el hombro y el segundo rozándome la cara. El resto de los manifestantes me tendieron una emboscada y me acorralaron antes de que pudiera escapar con la ayuda de la policía del campus”, le dijo la activista a CNN.

Riley Gaines y Olivia Krolczyk- 2025

Según relató Gaines, manifestantes arrojaron "heces humanas" para protestar en contra de un evento organizado por Turning Point USA en la Universidad de Washington en Seattle.

Más allá de la violencia: las trabas para conservadores en campus

Aunque sin llegar al punto de la violencia física, ha habido casos de intentos de censura contra diversos oradores conservadores en los últimos años.

Uno de los casos más virales fue el de Ben Shapiro en la Universidad de California en Berkeley. En pleno 2017, el fundador de The Daily Wire enfrentó un fuerte rechazo de los estudiantes progresistas en el campus. La universidad gastó 600.000 dólares para garantizar la seguridad del orador. De acuerdo con las autoridades locales, nueve personas fueron arrestadas en el evento.

Otro caso prominente fue el del juez Kyle Duncan, el cual tuvo lugar en 2023 en la Universidad de Stanford. La llegada de Duncan, juez de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, que abarca Texas, Misisipi y Luisiana, provocó el rechazo de los estudiantes progresistas.

Cuando los manifestantes empezaron a boicotear el discurso, Duncan le pidió ayuda al vicedecano Tirien Steinbach. Sin embargo, Steinbach comenzó a criticar las ideas del juez, incluso criticando su presencia en el campus.

"La cultura del asesinato se está extendiendo entre la izquierda"

En abril de este año, más de cuatro meses antes de su muerte, Kirk realizó una publicación en la que analizó la violencia política por parte de los sectores más progresistas. Acumuló más de seis millones de reproducciones en X.

"La cultura del asesinato se está extendiendo entre la izquierda. El 48% de los liberales afirma que asesinar a Elon Musk estaría, al menos en cierta medida, justificado. El 55% opina lo mismo sobre Donald Trump", escribió.

"La izquierda está siendo azuzada hasta alcanzar un frenesí violento. Cualquier revés, ya sea perder unas elecciones o un juicio, justifica una respuesta de máxima violencia. Esta es la consecuencia natural de la cultura de protesta de la izquierda, que tolera la violencia y el caos desde hace años. La cobardía de los fiscales locales y los funcionarios escolares ha convertido a la izquierda en una bomba de relojería", sentenció el fundador de Turning Point USA.