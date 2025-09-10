Kamala Harris sobre el intento de reelección de Biden: “Fue una imprudencia”

Publicado por Williams Perdomo 10 de septiembre, 2025

“Una imprudencia”. Así define Kamala Harris lo que fue la decisión de Joe Biden de presentarse a la reelección el año pasado. La ex vicepresidente explicó que, además, estuvo en una situación difícil cuando era la única en la Casa Blanca que defendía la renuncia de Biden como candidato.

“Sabía que le parecería increíblemente egoísta si le aconsejaba que no se presentara. Lo vería como una ambición descarada, quizás como una deslealtad venenosa, incluso si mi único mensaje fuera: no dejes que el otro gane”, escribió Harris en un extracto de su libro 107 Días, publicado por The Atlantic.

En ese sentido, Harris aseguró que ahora cuestiona si fue la mejor decisión dejar que Biden avanzara en su intento de reelegirse. De igual manera, resaltó que -a su juicio- se trataba de una decisión que iba más allá de una “ambición personal”.

“‘Es decisión de Joe y Jill’. Todos lo dijimos, como un mantra, como hipnotizados. ¿Fue gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había demasiado en juego. Esta no era una decisión que debiera haber quedado en manos del ego, de la ambición individual. Debió haber sido más que una decisión personal”, señaló la demócrata.