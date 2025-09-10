EEUU, sobre la intrusión de Rusia en el espacio aéreo de Polonia: "Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN"

Publicado por Alejandro Baños 10 de septiembre, 2025

El embajador estadounidense ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Matthew Whitaker, apuntó contra Rusia después de que el Kremlin pusiese en riesgo la integridad de la alianza violando el espacio aéreo de Polonia con el envío de varios drones.

A través de un mensaje en X, Whitaker fue claro a la hora de definir cuál es el objetivo de Estados Unidos y cómo responderán ante un posible ataque ruso contra la OTAN.

"Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", dijo Whitaker.

Este miércoles, Varsovia denunció que Rusia violó "repetidamente" su espacio aéreo mientras atacaba posiciones ucranianas cercanas a la frontera con Polonia.

"Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones", señaló el Ejército polaco, que activó sus defensas antiaéreas para derribar los drones rusos.

La acción del Kremlin provocó que el primer ministro polaco, Donald Tusk, invocase el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro de la Alianza Trasatlántica se ve amenazada.

En la misma línea de Whitaker se posicionaron la Unión Europea (UE) y la OTAN, que denunciaron la violación "peligrosa" y "sin precedentes" del espacio aéreo polaco por parte de Rusia.

"Haya sido intencional o no, es absolutamente imprudente, es absolutamente peligroso", subrayó Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Unas palabras que también usó la presidente de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.