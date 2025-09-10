“No encaja con la narrativa preferida”: Karoline Leavitt critica a los medios por ignorar el asesinato de Iryna Zarutska

Publicado por Agustina Blanco 9 de septiembre, 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra los medios de comunicación y las políticas demócratas durante una rueda de prensa el martes, acusándolos de no cubrir el asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años apuñalada mortalmente en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.

Leavitt señaló que la falta de cobertura se debe a que el caso “no encaja con la narrativa preferida” de muchos medios.

“Esto es una locura. Este monstruo debería haber sido encarcelado, e Iryna debería seguir con vida, pero los políticos demócratas, los jueces liberales y los fiscales débiles prefieren dar señales de virtud antes que encarcelar a los criminales y proteger a sus comunidades”, afirmó.

Iryna Zarutska should still be alive.



But Democrats, liberal judges, and weak prosecutors would rather push a woke, soft-on-crime agenda than lock up violent offenders.



President Trump is doing everything in his power to undo these dangerous policies and keep Americans safe. pic.twitter.com/TSHFl5Tjb7 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 9, 2025

En esa línea, criticó a los medios de comunicación por no informar sobre el caso: “Quizás lo más vergonzoso de todo es que la mayoría de los medios de comunicación, muchos de los presentes en esta sala, decidieron que su asesinato no merecía ser noticia porque no encajaba en la narrativa preferida”.

Leavitt responsabilizó del asesinato a políticas demócratas “blandas frente al crimen”, como la fianza sin efectivo, que, según ella, han convertido ciudades en “cotos de caza para delincuentes profesionales”. ¡Ya basta!”, exclamó.