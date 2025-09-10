En su primera entrevista en cinco años, Amy Coney Barrett defendió el fallo que le devolvió la decisión del aborto a los estados

Publicado por Joaquín Núñez 9 de septiembre, 2025

Amy Coney Barrett defendió el fallo de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, el cual le devolvió el poder de legislar sobre el aborto a los estados. En sus primeras entrevistas desde el 2020, la jueza de la Corte Suprema de Justicia presentó su nuevo libro, habló de su intercambio con la jueza Ketanji Brown Jackson y recordó el caso que sacudió políticamente al país en 2022.

Barrett fue nominada por Donald Trump en octubre del 2020, luego del inesperado fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Aprovechando la mayoría republicana en el Senado, el presidente trabajó con Mitch McConnell para confirmarla antes de las elecciones presidenciales de ese año.

Para presentar su nuevo libro, 'Listening to the Law', la jueza habló con Fox News y CBS. Sobre el funcionamiento del máximo tribunal del país, Barrett aseguró que está mucho menos polarizado de lo que la gente piensa, subrayando que buena parte de los casos se deciden por unanimidad. Por ejemplo, ese número fue del 45% en 2023 y es del 42% en lo que va del actual periodo.

En diálogo con Bret Baier, fue consultada sobre la decisión de Dobbs y sus efectos prácticos. "Dobbs no declaró ilegal el aborto. Dobbs no dijo nada sobre si el aborto es inmoral. Dobbs dijo que estas son cuestiones que se dejan en manos de los estados. ... Lo que dice Dobbs es que esas decisiones se dejan adecuadamente en manos del proceso democrático, y los estados las han estado resolviendo", expresó Barrett.

Además, y citando un fragmento de su libro, dijo que el fallo inicial de Roe v. Wade fue un claro ejemplo de que la Corte se adelantó a las decisiones de los estadounidenses.

"Ruth Bader Ginsburg, que era partidaria del derecho al aborto, lo señaló. Quiero decir que, cuando el tribunal dictó la sentencia Roe, el país ya se estaba moviendo hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto. Pero entonces, la corte se dedicó a tomar muchas decisiones muy detalladas sobre la regulación del aborto que, según Dobbs, pertenecían al proceso político", continuó la jueza.

En la entrevista con CBS, fue presionada por la periodista Norah O'Donnell, quien argumentó que la decisión había eliminado "un derecho constitucional al aborto".

"Bueno, lo que dijo es que la Constitución no había protegido el derecho al aborto en virtud de la cláusula del debido proceso. Y dijo que Roe había sido un error y que Casey había cometido un error al sostener lo contrario", respondió Barrett.