Trump avisó a Qatar de la ofensiva de Israel contra Hamás

Ataque de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Doha (Qatar) AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 9 de septiembre, 2025

(Con información de AFP) El presidente Donald Trump "lamentó profundamente" que la ofensiva que llevaron a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la cúpula de la organización terrorista Hamás tuviese lugar en Qatar, un país "aliado", según informó este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su comparecencia rutinaria.

Leavitt aseguró que Trump alertó a las autoridades qataríes en cuanto tuvo constancia de que el Ejército israelí iba a atacar una residencia ubicada en Doha en donde aguardaban los terroristas.

"Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", dijo Leavitt.

Haber atacado este lugar "deja una muy mala impresión" a Trump, precisó, agregando, sin embargo, que "eliminar a Hamás" es "un objetivo loable".

"El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz" añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra los líderes de Hamás, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el grupo terrorista palestino que dejó seis muertos.