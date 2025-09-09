Nuevo triunfo judicial de Trump: el Senado confirmó a Ed Artau como juez federal del Distrito Sur de Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de septiembre, 2025

El Senado confirmó este lunes al juez del Cuarto Distrito de Apelaciones de Florida, Ed Artau, como juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, en lo que representa el sexto nominado judicial del presidente Donald Trump que obtiene la confirmación por parte de la Cámara Alta tras un resultado final de 50 votos a favor y 43 en contra.

Trump anunció su nominación el pasado mayo a través de una publicación en su cuenta de Truth Social, en la que elogió a Artau por su carrera como juez de apelaciones desde el año 2020, asesor general del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida, y juez de circuito entre los años 2014 y 2020. “Ed tiene un HISTORIAL EXCEPCIONAL de restaurar la LEY Y EL ORDEN y, lo más importante, el Sentido Común (que, tristemente, es escaso en estos tiempos). Sé que Ed hará un TRABAJO EXTRAORDINARIO por el estado de Florida y por nuestra Nación”, detalló el mandatario republicano en su red social.

Demanda de Trump contra el Premio Pulitzer

La nominación de Artau tuvo lugar tres meses después de que este se uniera oficialmente a un panel de tres jueces que le permitieron a Trump continuar con una demanda que había presentado en el año 2022 contra los miembros de la Junta del Premio Pulitzer. La demanda se presentó poco después de que el jurado de dicho premio rechazara la solicitud del líder conservador de revocar el galardón otorgado conjuntamente a The New York Times y a The Washington Post en el 2018 por su cobertura sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016.

Trump, quien desde su primera presidencia ha calificado las acusaciones de colusión rusa como un “engaño” por parte del Partido Demócrata y los medios de comunicación afines a este, realizó la demanda contra los miembros del Pulitzer tras acusarlos de difamación y conspiración. Un juez de primera instancia se negó a desestimar este caso y el tribunal de apelaciones confirmó eventualmente la decisión. Por su parte, Artau llegó a comentar que el panel tomó la decisión correcta al permitirle a Trump continuar con un caso sobre “acusaciones ya desacreditadas” y “la supuesta publicación de ‘NOTICIAS FALSAS’ difamatorias”.