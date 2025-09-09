El DHS lanzó una operación para arrestar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en Chicago

Publicado por Joaquín Núñez 8 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una campaña para arrestar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en Chicago. La ‘Operación Midway Blitz’ estará coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y no contará con la cooperación de las autoridades de la ciudad.

El anuncio llegó apenas días después de que los demócratas protestaran contra Donald Trump, quien amenazó con desplegar fuerzas federales para reducir el crimen en la tercera ciudad más grande del país.

De acuerdo con la agencia que dirige Kristi Noem, la operación lleva ese nombre en honor a Katie Abraham, una joven de 20 años que murió en enero atropellada por un conductor indocumentado.

“Esta operación del ICE tendrá como objetivo a los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses”, informaron desde el DHS en las redes sociales.

“El presidente Trump y la secretaria Noem apoyan a las víctimas de los delitos cometidos por extranjeros ilegales, mientras que el gobernador Pritzker apoya a los extranjeros ilegales criminales”, sumaron.

Poco después del anuncio, el DHS publicó una lista de inmigrantes ilegales que se cree que están prófugos en Chicago. Entre ellos está Pedro González, un venezolano de 34 años descrito como un miembro del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana designada como organización terrorista extranjera.

En esa misma lista también está Abdul Al Kaby, de 60 años. De acuerdo con el DHS, tiene "condenas por agresión criminal, agresión con un arma letal y asesinato/intención de matar".

Dado que Chicago es una ciudad “santuario”, las autoridades locales no cooperarán con los agentes de ICE. Esta iniciativa es independiente de las intenciones de Trump de desplegar fuerzas federales en la ciudad. Tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, aseguraron que no se unirían al esfuerzo del Gobierno federal.