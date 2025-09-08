Trump culpa a los demócratas tras el asesinato de una joven ucraniana en Charlotte: "La sangre está en sus manos"

Publicado por Joaquín Núñez 8 de septiembre, 2025

Poco después de la publicación del video del asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana que fue asesinada en un tren de Carolina del Norte, la Casa Blanca culpó a los demócratas y a su agenda de "izquierda radical". Donald Trump se expresó sobre el caso en su cuenta de Truth Social, donde remarcó que el agresor ya había sido arrestado en reiteradas ocasiones.

Según se observa en el video, el cual se volvió viral en las redes sociales, la refugiada ucraniana estaba sentada en su asiento, cuando de pronto fue apuñalada por la espalda. El acusado, Decarlos Brown, caminó posteriormente por el vagón dejando rastros de sangre que caían del cuchillo. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Charlotte.

El caso causó indignación en la Casa Blanca, desde donde publicaron un comunicado al respecto: "Esto se ha convertido en la norma en las ciudades gobernadas por demócratas, donde las políticas de la izquierda radical, como la 'ausencia de fianzas en efectivo' y la 'desfinanciación de la policía', devuelven a las calles a delincuentes profesionales depravados, libres para seguir violando, saqueando y matando a su antojo en nuestro país".

"A pesar de su extenso historial criminal, sus problemas de salud mental y la pérdida de fianzas en tres ocasiones, un juez demócrata lo liberó de nuevo tras su arresto más reciente en enero, libre para asesinar a una mujer inocente tan solo unos meses después", añadieron.

Además, realizaron un listado con algunas de las políticas impulsadas por demócratas y relacionadas con una postura más laxa contra el crimen. Nombraron al exgobernador Roy Cooper y al actual gobernador Josh Stein.

La respuesta de Trump al asesinato de la joven ucraniana en Charlotte

El presidente se pronunció en Truth Social, donde criticó a los medios de comunicación por no darle la suficiente cobertura al hecho. A su vez, llamó a votar a Michael Whatley para el Senado, dado que "no permitirá que vuelva a suceder".

"El autor era un conocido delincuente reincidente, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin depósito en efectivo en enero, un total de 14 VECES. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles? Los delincuentes como este deben ser ENCARCELADOS. La sangre de esta mujer inocente se puede ver literalmente goteando del cuchillo del asesino, y ahora su sangre está en las manos de los demócratas que se niegan a meter a los malos en la cárcel, incluido el exgobernador caído en desgracia y 'aspirante a senador' Roy Cooper", escribió Trump.

"Carolina del Norte, y todos los estados, necesitan LEY Y ORDEN, ¡y solo los republicanos lo conseguirán! Además, ¿dónde está la indignación de los principales medios de comunicación ante esta horrible tragedia?", añadió.