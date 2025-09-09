Los republicanos avanzan en el estado más hispano del país: “Vamos a superar a los demócratas”

Publicado por Joaquín Núñez 8 de septiembre, 2025

Una de las claves de la victoria de Donald Trump en 2024 fueron los votantes hispanos. Quienes alguna vez fueron parte fundamental de la supuestamente “invencible” Coalición Obama, se volcaron a favor del ticket republicano en números históricos. Esta tendencia se replica en el estado más hispano del país, Nuevo México, donde el Partido Republicano local está logrando avances significativos a la hora de registrar votantes.

Hace años que Nuevo México es un estado de marcada tendencia demócrata. La superioridad se refleja tanto en la cantidad de afiliados como en las urnas. De las últimas cinco elecciones presidenciales, todas fueron ganadas por candidatos demócratas por un mínimo de seis puntos. Además, la última vez que el estado eligió a un senador republicano fue en 2002.

Aunque tendencia reciente es más que alentadora para los republicanos, la proyección de cara a los últimos años es todavía más prometedora.

Los números que ilusionan al Partido Republicano en Nuevo México

Estos avances tienen que ver con el registro de votantes, en donde el GOP viene subiendo de forma exponencial. Desde 2020, se registraron 48.803 republicanos más que demócratas. Casi la mitad de este margen se logró únicamente en 2024, con el Partido Republicano logrando achicar la brecha en 20.950 afiliados.

Esto se vio reflejado en las urnas, dado que Trump logró el mejor resultado para un republicano desde 2024. Mientras que en 2020 perdió contra Joe Biden por más de once puntos, en noviembre Harris lo venció por seis, lo mismo que decir 55.411 votos.

Mejoró especialmente en condados con alto porcentaje de votantes hispanos, como Mora, Guadalupe, Río Arriba, San Miguel y Santa Fe, entre otros.

Sin contar febrero y marzo, dado que es cuando los partidos realizan la depuración de los padrones, los republicanos afiliaron más votantes que los demócratas en todos los meses del año.

“Cada vez más votantes votan a los republicanos”

Para analizar estos números, VOZ habló con Leticia Muñoz, directora ejecutiva del Partido Republicano de Nuevo México.

“El Partido Republicano se enorgullece de registrar votantes como una labor cotidiana de base. Superaremos a los demócratas. Como mencioné, Florida tardó seis años y Carolina del Norte nueve. Es solo cuestión de tiempo porque los demócratas no tienen líderes reales, soluciones reales ni interés real en ayudar a los ciudadanos de Estados Unidos”, expresó.

En noviembre, los demócratas tenían 146.063 más afiliados que los republicanos. En agosto de este año, se redujo en 12.871 personas, quedando en 133.732. En otras palabras, los republicanos descontaron en nueve meses casi un cuarto de la diferencia que Harris le sacó a Trump.

“Los ciudadanos de Nuevo México están tomando conciencia de que los demócratas han gobernado Nuevo México durante los últimos 90 años y han ocupado los últimos puestos en todas las listas. La gente quiere un futuro mejor para sus hijos y nietos, lo que incluye una mejor educación, empleos mejor remunerados, comunidades más seguras y más opciones de atención médica”, continuó la directora ejecutiva del Partido Republicano local.

“Continuamos con nuestros esfuerzos, ya que vemos que cada vez más votantes votan a los republicanos, independientemente de su afiliación partidista, ya que las políticas del presidente Trump benefician a los habitantes de Nuevo México”, añadió.

Sobre el rol de los hispanos en este cambio de tendencia, Muñoz aseguró que la educación es uno de los temas que más mueven a este grupo.

“Los hispanos millennials están viendo que el Partido Demócrata al que pertenecían sus padres y abuelos ya no es el mismo. Estos mismos hispanos millennials están formando sus familias y quieren tener control parental en el sistema escolar. No están de acuerdo con que se permita a los niños entrar en los baños y practicar deportes de las niñas . No están de acuerdo con que las escuelas no tengan que informar a los padres sobre las elecciones de género de los estudiantes”, sentenció Muñoz.