La Corte Suprema revoca un fallo anterior y permite reanudar las detenciones de inmigrantes ilegales en LA

Publicado por Agustina Blanco 8 de septiembre, 2025

El lunes, la Corte Suprema levantó las restricciones impuestas por una jueza federal a las detenciones de inmigrantes ilegales en el área de Los Ángeles, permitiendo que las autoridades de inmigración, como ICE, basen en criterios generales como hablar español o trabajar en ciertas profesiones, siempre que se consideren en conjunto con otros elementos para generar "sospecha razonable", según reseña The Hill.

La Administración Trump realizó esta solicitud de emergencia, describiendo la orden judicial anterior como una "camisa de fuerza" que obstaculizaba sus esfuerzos de cumplimiento de la agenda migratoria respecto a la inmigración ilegal.

La decisión de la Corte Suprema



El juez Brett Kavanaugh, (el segundo nombrado por el presidente Donald Trump), escribió una opinión concurrente individual de 10 páginas, argumentando que los demandantes probablemente no tienen derecho a demandar y que la Administración ganaría el caso de todos modos. “Para concluir lo contrario, esta Corte probablemente tendría que anular o limitar significativamente dos líneas de precedentes separadas”, escribió el magistrado.

En una opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor, unida por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson (las otras dos nombradas por presidentes demócratas), criticó la decisión como "inconcebiblemente irreconciliable con las garantías constitucionales de nuestra nación". “Esa decisión es otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”, escribió Sotomayor. “No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado. En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, discrepo”.