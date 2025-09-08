El presidente habla en el Museo de la Biblia de Washington. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 8 de septiembre, 2025

Trump habló este lunes en el Museo de la Biblia ante la Comisión de Libertad Religiosa, que celebró una audiencia sobre la libertad de culto en las escuelas.

En su discurso, el presidente señaló que el Departamento de Educación emitiría una nueva guía "protegiendo el derecho a la oración" en las escuelas públicas. Trump hizo hincapié en la importancia de escuchar a la gente de fe.

"Ustedes son la gente a la que quiero escuchar. Por eso vamos a la iglesia los domingos, o vamos a donde sea para escuchar a la gente de fe", dijo el presidente.

La Biblia de la familia Trump en exhibición

Durante su alocución, el presidente también anunció que la Biblia de su familia se expondrá en dicho museo.

"La Biblia también es una parte importante de la historia estadounidense. Por eso estoy encantado de anunciar que hace unos momentos he entregado personalmente la Biblia de la familia Trump, que me regaló mi madre", dijo Trump.

"Recuerdo el momento en que ella me la dio, pero se utilizó en mis dos tomas de posesión y también se expone en el museo, y supongo que ahora se exhibirá justo en el corazón de la capital de nuestra nación, aquí mismo", añadió el presidente.

Trump habla del tiroteo en la Iglesia Católica de la Anunciación

En sus declaraciones en el Museo de la Biblia, el presidente también abordó el tiroteo en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, que el 27 de agosto dejó dos niños muertos y otras 21 personas heridas.

"He dejado claro, la fiscal general, Pam Bondi, está trabajando muy duro porque debemos obtener respuestas sobre las causas de estos repetidos ataques, y estamos trabajando muy, muy duro en eso", dijo Trump. "La Administración Trump no tendrá tolerancia con el terrorismo o la violencia política, y eso incluye los crímenes de odio contra cristianos, judíos o cualquier otra persona".

"Vamos a llegar hasta el final. Y ya saben, cuando hay asesinatos horribles, hay que tomar medidas horribles", afirmó el presidente, antes de culpar a la libertad bajo fianza de la reincidencia de los delincuentes violentos.

Trump, furioso por el asesinato de Iryna Zarutska

El presidente también dio el pésame a la familia de la refugiada ucraniana asesinada Iryna Zarutska, y prometió "enfrentarse" a la "gente malvada" de la sociedad, después de que se le mostrara el impactante vídeo de su muerte a cuchillazos en un tren en Charlotte, Carolina del Norte.

"Hay gente malvada, y tenemos que enfrentarnos a ello. Sólo doy mi amor y esperanza a la familia de la joven que fue apuñalada esta mañana o anoche en Charlotte por un loco", dijo Trump a los periodistas.

"Un lunático simplemente se levantó y comenzó -está justo en la cinta, no se puede ver realmente, porque es tan horrible- pero simplemente la apuñaló viciosamente. Ella estaba allí sentada. Así que son gente malvada. Tenemos que ser capaces de manejar eso. Si no lo hacemos, no tendremos un país", declaró el presidente, tras la publicación el viernes de imágenes de seguridad que mostraban el repugnante asesinato perpetrado por Decarlos Brown Jr., de 34 años.

Trump espera una llamada de Chicago

El presidente también aseguró que su Administración está a la espera de que las autoridades de Illinois soliciten ayuda al Gobierno federal para combatir la delincuencia en Chicago.

"Estamos esperando una llamada de Chicago. Arreglaremos Chicago. Y de nuevo, DC es ahora mismo tan seguro", dijo Trump.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, en repetidas ocasiones han rechazado la propuesta de Trump de enviar agentes federales a la ciudad.

Este lunes, el presidente citó en Truth Social las estadísticas de la delincuencia en Chicago durante el pasado fin de semana.

"6 personas fueron asesinadas en Chicago este fin de semana, otras 12 fueron tiroteadas y se encuentran en estado grave. Esto significaría que en las últimas semanas, aproximadamente 50 personas fueron asesinadas, y cientos recibieron disparos, muchos se espera que mueran. ¡El Gobernador Pritzker acaba de declarar que no quiere AYUDA del Gobierno Federal! ¿POR QUÉ? ¿Qué le pasa a este tipo?".

"Quiero ayudar a la gente de Chicago, no hacerles daño", añadió el líder republicano.