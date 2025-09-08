Fuerza Aérea: un piloto que se enfrenta a la baja de su cargo sufrió discriminación religiosa al solicitar la exención de la vacuna

La Fuerza Aérea determinó que un piloto que se enfrentó a la separación del ejército por solicitar una exención religiosa a la vacuna contra la gripe fue discriminado por su religión y no debería haber sido reprendido.

El mayor Brennan Schilperoort, que ha servido en las Fuerzas Aéreas durante 17 años y fue un denunciante de la vacuna contra el COVID-19, puede ahora solicitar a la rama militar que le dé pago retroactivo y que se le restituya su estatus de vuelo después de que se le amonestara cuando no se tramitó su Solicitud de Adaptación Religiosa (RAR).

Schilperoort fue recomendado para su separación en octubre por una Junta de Investigación, que investigó la decisión que tomó en diciembre de 2023 de no tomar la vacuna antigripal. Después de la Junta de Investigación, Schilperoort recibió en marzo un aviso de 2,5 días de servicio de que sería puesto en excedencia involuntaria, lo que "significa que pasa a una situación no remunerada" mientras se revisa su caso, dijo su abogado, R. Davis Younts, a Just the News.

Piloto atrapado en el proceso de la USAF sobre el RAR

"En más de 22 años haciendo esto, nunca he visto un caso en el que alguien se encuentre en esta fase del proceso en la que está y se le ponga en excedencia voluntaria", dijo Younts en abril. "La única vez que lo he visto es cuando alguien es condenado en un consejo de guerra o en una prisión federal, y el ejército lo va a dar de baja por una condena federal. Está disponible para trabajar, no tiene motivos para no volar y no tiene ninguna falta pendiente".

Younts añadió que el RAR de Schilperoort para la vacuna de la gripe no fue procesado por las Fuerzas Aéreas porque el RAR que presentó el año anterior no fue denegado hasta que terminó la temporada de gripe. Cuando presentó otro RAR para la temporada de gripe del año pasado, las Fuerzas Aéreas "se negaron a tramitarlo" porque "dijeron que los militares habían tardado tanto en tramitar el último, que si presentaba otro y tardaban lo mismo en tramitarlo, nunca recibiría" la vacuna, dijo Younts. Añadió que el razonamiento del Ejército del Aire es "absurdo" ya que es "su proceso".

Además, Schilperoort "fue un denunciante de la vacuna COVID", dijo Younts, "y fue vocal, apropiadamente, a la cadena de mando", y fue un "objecionista de conciencia a la vacuna COVID".

"Desde mi punto de vista, parece un patrón de negación - que el Departamento de Defensa no ha aprendido nada de lo ocurrido durante el COVID", dijo Younts, añadiendo que "hay algunos dentro del DOD y ramas militares que siguen buscando represalias contra los que se opusieron a la vacuna COVID", ya que "siguen haciendo caso omiso de la Constitución y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa con las vacunas."

Permitir el rechazo a la vacuna no era controvertido antes de COVID

Younts señaló que antes del COVID se aceptaban las RAR de los militares para la vacuna de la gripe. "Era bastante común, no controvertido, y las exenciones médicas también eran muy comunes", dijo. "Parte de mi frustración como abogado sobre el COVID, fue que pre-COVID, los RAR a las vacunas no eran raras o irrazonables. La gente en el Ejército antes del COVID tenía acomodaciones religiosas para todas las vacunas, por lo que no era algo inaudito."

El 27 de agosto, el director de la Agencia de la Junta de Revisión de las Fuerzas Aéreas, Troy J. McIntosh, determinó que Schilperoort "fue discriminado por motivos religiosos cuando su oficial al mando, el teniente coronel Willie W. Lloyd, expidió al apelante una Carta de Reprimenda, el 5 de enero de [2024] por incumplir una orden de tomar la vacuna contra la gripe", según documentos revisados por Just the News.

"El teniente coronel Lloyd emitió la carta de amonestación sabiendo que el apelante [Schilperoort] había presentado una solicitud de acomodación religiosa que no fue atendida, y que el apelante había expresado creencias religiosas sinceras que se oponían a la vacuna contra la gripe", continuó McIntosh. "El apelante fue eximido temporalmente del cumplimiento de la inmunización de la vacuna contra la influenza mientras su solicitud de adaptación religiosa del 27 de diciembre de 2023 estaba pendiente".

McIntosh fundamentó la queja de igualdad de oportunidades de Schilperoort en relación con la discriminación religiosa.

Dos semanas antes, el 13 de agosto, el inspector general de las Fuerzas Aéreas, teniente general Stephen L. Davis, dijo que, tras revisar el caso de Schilperoort, recomendaba al piloto "solicitar una reparación a la Junta de Corrección de Registros Militares de las Fuerzas Aéreas (AFBCMR)", según documentos revisados por Just the News.

La solicitud no se tramitó correctamente, según I.G.

Davis descubrió que la "RAR de diciembre de 2023" de Schilperoort "no se procesó según lo requerido" y que la Carta de Reprimenda (LOR) de enero de 2024 "incluyó indebidamente información de que no recibió la vacuna contra la gripe de 2022 ... ya que ya no estaba disponible cuando su apelación al RAR del 8 de diciembre de 22 fue finalmente denegada el 28 de septiembre de 23".

La oficina de asuntos públicos de Little Rock Air Force Base, donde Schilperoort está basado, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Younts dijo a Just the News el martes que Schilperoort todavía tiene que ir a la AFBCMR, pero ahora que el inspector general y el director de la Agencia de la Junta de Revisión de la Fuerza Aérea "dijeron que el LOR por no recibir la vacuna antigripal era ilegal", que era "la única base para encontrar mala conducta en la junta de separación", ya no hay ninguna "base para separarlo".

Esto "abre la puerta al alivio" de la AFBCMR para que Schilperoort "obtenga el pago retroactivo" y se le "restablezca su estatus de vuelo", dijo Younts.

"Esto va a tener un gran impacto en muchas otras personas en las Fuerzas Aéreas", dijo Younts, ya que hay varios miembros de la rama militar con los que ha hablado que están "en la misma situación", en la que no se les permite presentar el RAR para las vacunas o no pueden conseguir que se procesen.

