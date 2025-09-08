Trump endurece su postura ante Putin: dice que está listo para aplicar nuevas sanciones contra Moscú

Publicado por Sabrina Martin 7 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este domingo que está listo para aplicar una segunda ronda de sanciones contra Rusia, en medio del estancamiento de las negociaciones de paz que buscan poner fin al conflicto en Ucrania.

Al ser consultado por un periodista sobre si estaba preparado para avanzar con las medidas económicas, Trump respondió: “Sí, lo estoy”, dejando en claro que la presión sobre Moscú se intensificará si no hay progresos hacia un acuerdo.

Defensa ante cuestionamientos

El mandatario reaccionó con firmeza frente a quienes sugieren que no ha actuado contra el Kremlin mientras continúan los ataques rusos con drones sobre Ucrania. Recordó que ya impuso tarifas adicionales del 25 % a India por la compra de petróleo ruso, a lo que calificó como la primera fase de su estrategia.

“Eso le costó cientos de miles de millones de dólares a Rusia. ¿A eso le llaman inacción?”, cuestionó el presidente, al recalcar que todavía no se han implementado las fases siguientes de su plan.