Trump emite una “última advertencia” a Hamás: liberar a los rehenes o enfrentar las consecuencias

Publicado por Sabrina Martin 7 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump le advirtió este fin de semana a Hamás que debe aceptar el acuerdo propuesto y liberar a los rehenes restantes o enfrentar “consecuencias”. Desde la plataforma Truth Social, señaló que Israel ya ha dado su visto bueno a las condiciones planteadas y que el tiempo de negociación se agota.

“¡Esta es mi última advertencia, no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto”, escribió Trump, destacando que la prioridad es poner fin a la guerra y traer a los secuestrados de regreso a casa.

El trasfondo de la advertencia

Hamás mantiene a alrededor de 50 rehenes tomados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. De ellos, se estima que solo 20 siguen con vida. Pese a múltiples rondas de negociaciones, no se ha concretado un acuerdo definitivo para su liberación.

En julio, Estados Unidos e Israel retiraron a los negociadores de Qatar luego de que Steve Witkoff, enviado de Trump, denunciara que el grupo no mostraba voluntad real de alcanzar un alto el fuego. Semanas después, Witkoff declaró a Fox News que había un acuerdo sobre la mesa que habría permitido la liberación de 10 de los 20 rehenes sobrevivientes, pero que Hamás no lo aceptó.

La posición de Israel

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que no habrá un alto el fuego parcial y que cualquier acuerdo debe garantizar tanto la liberación de todos los rehenes como el fin de la guerra en términos que beneficien a Israel.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que se preparan para una nueva ofensiva dentro de la Operación Carros de Gedeón II. El portavoz militar, coronel Avichay Adraee, instó a los palestinos de ciertas zonas de la ciudad de Gaza a evacuar, advirtiendo que se atacarán edificios vinculados a la infraestructura terrorista de Hamás.