El asesor de la Casa Blanca alerta sobre la legalidad de los indultos de Biden e insta al DOJ y al Congreso a investigar

Publicado por John Solomon | Nicholas Ballasy 7 de septiembre, 2025

El asesor de la Casa Blanca de Trump está planteando serias dudas sobre la legalidad de la última oleada de indultos y conmutaciones de Joe Biden, instando al Departamento de Justicia y al Congreso a entrevistar a los asesores del expresidente paradeterminar si realmente autorizó actos de clemencia firmados por un autopen operado por personal, según un memorando obtenido el sábado por Just the News.

"Creemos que responder a las preguntas anteriores requiere entrevistar a los implicados", escribió el consejero de la Casa Blanca David Warrington en un memorando dirigido a la jefa de gabinete del presidente Donald Trump, Susie Wiles. "Como el WHC no tiene autoridad para realizar entrevistas, le recomendamos que apruebe poner la información contenida en este memorando y los materiales de apoyo a disposición de las entidades que sí tienen ese poder".

"Al compartir esta información con el Departamento de Justicia y el Congreso de los Estados Unidos, podremos ayudar en sus investigaciones y proporcionar la tan necesaria transparencia al pueblo estadounidense", añadía el memorando.

Biden había delegado las decisiones de clemencia a la entonces vicepresidenta Kamala Harris

Just the News informó recientemente sobre unos memorandos internos de la Casa Blanca que mostraban que Biden había subcontratado las decisiones de clemencia a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.b>Kamala Harris y permitió al personal utilizar una autofirma en los indultos tardíos a pesar de que el personal creía al principio de su presidencia que necesitaba firmar personalmente a mano tales acciones.

El memorando de Warrington también ponía en duda la afirmación de Biden a The New York Times este verano de que el uso del autopen era necesario debido al gran número de individuos que recibieron un indulto o clemencia al final de su presidencia.

"Este argumento tendría sentido si, por ejemplo, el presidente Biden estuviera firmando conmutaciones o indultos por cada individuo que recibía clemencia. En realidad, los materiales redactados por el personal de la Casa Blanca de Biden contenían largas listas de nombres y sólo requerían unas pocas firmas presidenciales. La conmutación de diciembre de 2024 de cerca de 1.500 individuos que cumplían reclusión domiciliaria sólo requería una firma", decía el memorando.

"La conmutación de enero de 2025 de casi 2.500 individuos por disparidades en las condenas por crack y pólvora requirió sólo tres firmas. WHC no plantea esto únicamente por la evidente falsedad del Presidente Biden. Ya sea por simplicidad o debido a las facultades disminuidas del presidente Biden, la práctica de estructurar los indultos o conmutaciones para que se necesitara el menor número de firmas creó varios problemas", escribió el WHC en el memorando.

El asesor de la Casa Blanca duda de si "el Presidente había aprobado realmente a individuos específicos para clemencia"

Según el memorando, el Consejo de la Casa Blanca descubrió que la secretaria de personal de Biden "no estaba segura de si el Presidente había aprobado realmente la clemencia de personas concretas" y que el personal podía "añadir o quitar beneficiarios de clemencia después de la supuesta aprobación del presidente Biden".

El memorando decía que "el lenguaje amplio significaba que criminales violentos serían liberados" y que el lenguaje amplio "causaría confusión a los funcionarios del DOJ responsables de procesar los indultos o clemencia."

En el memorando, el WHC dijo que descubrió que un empleado de Biden dijo que el presidente no leyó las "órdenes de indulto o conmutación".

Según el memorando, algunas de las preguntas que la oficina quiere que respondan los funcionarios de Biden incluyen:

"Si el presidente Biden tomó todas las decisiones de clemencia, entonces ¿por qué sus libros informativos de diciembre de 2024 y enero de 2025 no contienen nada sustancial sobre los indultos o conmutaciones que supuestamente aprobó?"

"Si el presidente aprobaba un indulto o conmutación, ¿por qué el personal a menudo esperaba días antes de comunicar la decisión a alguien?"

"¿Recibían el personal del jefe de gabinete, Jeff Zients, y del jefe adjunto de política, Bruce Reed, correos electrónicos en su nombre sobre indultos u otras cuestiones sin informar a los destinatarios?"

"Si el presidente Biden era mentalmente apto para ejercer como presidente, ¿por qué necesitaba hojas de trucos para explicar que había aprobado conmutaciones para 1.500 personas o un indulto para su propio hijo?"

"Si un memorándum autorizando el uso generalizado del autopen se redactó antes de que el presidente Biden tomara posesión, ¿el personal ya estaba cuestionando su idoneidad para el cargo?"

