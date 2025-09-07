Trump y los demócratas de Illinois escalan la retórica sobre el envío de tropas

Montaje con el post de Trump junto a tropas desplegadas en DC Truth Social / AFP

Publicado por Israel Duro 7 de septiembre, 2025

El enfrentamiento entre Donald Trump y los líderes demócratas de Illinois sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen vivió una escalada tras el cruce de mensajes en redes sociales.

Abrió fuego el presidente, con una publicación en Truth Social bromeando sobre el posible envío de tropas a la Ciudad de los Vientos. Emulando a la célebre Apocalypse Now -rebautizado en el post como "Chipocalypse Now"-, Trump advierte que "Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra".

"Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana"

Además, Trump comenzó la publicación parafraseando con sorna su recordada frase "Me encanta el olor del napalm por la mañana" sustituyendo el compuesto químico por "deportaciones".

Pritzker: "El presidente de EEUU amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense"

Un post que no hizo ninguna gracia al gobernador de Illinois, quien no tardó en expresar su indignación en X. JB Pritzker recogió el guante en el tono belicista y acusó a Trump de "declarar la guerra a una ciudad estadounidense", tras lo que volvió a calificarlo como "dictador".

"El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".

Brandon Johnson: Trump "quiere ocupar nuestra ciudad y violar nuestra Constitución"

También el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, recurrió a X para responder a las "indignas amenazas" de Donald Trump, a quien acusó de querer "ocupar nuestra ciudad y violar nuestra Constitución".

A continuación, el regidor de la Ciudad de Vientos hizo un llamamiento a "defender nuestra democracia de este autoritarismo protegiéndonos unos a otros y protegiendo Chicago de Donald Trump".