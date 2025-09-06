Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a los gobiernos que detengan injustificadamente a ciudadanos estadounidenses

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que creó oficialmente la designación del “patrocinador estatal de detenciones ilegítimas”, la cual podrá ser utilizada contra aquellos regímenes extranjeros que retengan injustificadamente a ciudadanos estadounidenses o que apoyen a aquellos actores no estatales que ejecutan estas prácticas. “Hemos logrado sacar a mucha gente y continuaremos haciéndolo”, señaló Trump durante la firma de la orden en la Oficina Oval.

En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio calificó la medida tomada por el presidente como una “acción sin precedentes para imponer nuevas consecuencias a aquellos que detienen ilegalmente a estadounidenses en el extranjero”. De igual forma, Rubio detalló que la designación podría ir acompañada de una serie de “severas sanciones”, entre las cuales se incluyen “sanciones económicas, restricciones de visados, limitaciones a la asistencia exterior y restricciones de viaje para los portadores de pasaporte estadounidense”. Finalmente, el secretario de Estado comentó en su comunicado que “Ninguna nación debería querer terminar en esta lista. En resumen: cualquiera que utilice a un estadounidense como moneda de cambio pagará el precio”.

Según detalló la cadena ABC, varios funcionarios de la administración republicana, los cuales hablaron bajo condición de anonimato, le comentaron al medio que la designación podría aplicarse no solamente a gobiernos reconocidos internacionalmente que detengan a ciudadanos estadounidenses, sino también a otras entidades que controlen enormes territorios, como el caso de los talibanes en Afganistán. Dichos funcionarios añadieron que será el secretario de Estado la figura que contará con la facultad para imponer oficialmente dicha designación, así como de cancelarla en el caso de que la entidad que se vea sancionada por la Casa Blanca muestre señales de mejoría.

La cadena detalló que, si bien los funcionarios no indicaron qué tan rápido planeaba usar esta nueva designación la Administración Trump, no pasaría mucho tiempo. “El punto de que el presidente firme esta orden ejecutiva es que habrá acción”, le comentó uno de los funcionarios a ABC.