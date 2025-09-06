Trump confirma el envío de la Guardia Nacional a Nueva Orleans para frenar el crimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que enviará pronto a la Guardia Nacional a la ciudad de Nueva Orleans, tras varias insinuaciones previas de que dirigiría su próxima ofensiva contra el crimen hacia dicho lugar. “Vamos a ir a Nueva Orleans y vamos a hacer de ese lugar uno muy seguro. Ahora tiene un pequeño problema, un par de dolores de cabeza, como asesinatos, muchos pequeños asesinatos que están ocurriendo, y no lo vamos a permitir. Vamos a entrar, vamos a limpiarlo”, comentó Trump durante un evento celebrado en el recientemente renovado Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

La confirmación del líder republicano sobre sus planes de enviar a la Guardia Nacional a Nueva Orleans llega tras unos comentarios el pasado miércoles en los que expresó su intención de materializar el despliegue o en dicha ciudad o en Chicago. “Estamos tomando una determinación ahora —¿vamos a Chicago o vamos a un lugar como Nueva Orleans, donde tenemos a un gran gobernador, Jeff Landry, que quiere que vayamos y arreglemos una sección muy agradable de este país que se ha vuelto bastante dura, bastante mala?”, expresó Trump el miércoles.

En su anuncio de este viernes, el mandatario conservador también prometió que, con el despliegue de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, la ciudad será mucho más “segura” en un periodo de tan solo dos semanas, en las cuales se logrará reducir sus índices de criminalidad. De igual forma, Trump presumió sobre la forma en que se ha venido reduciendo considerablemente el crimen en la ciudad de Washington DC desde el inicio de su ofensiva federal a inicios del pasado mes de marzo, asegurando que lo mismo podría ocurrir con Nueva Orleans, la cual, al igual que la ciudad capital y la ciudad de Chicago, cuenta con una alcaldía demócrata.

“Ese será el lugar más seguro, al igual que este es el lugar más seguro. Y después iremos a otros lugares en todo el país, vamos a reducir el crimen, porque no podemos tener ciudades inseguras”, señaló Trump en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.