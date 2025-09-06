“Hay vacunas que funcionan”: Trump expresó dudas sobre la eliminación de los mandatos de vacunación en Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump comentó este viernes que tenía reservas sobre la posibilidad de que el estado de Florida elimine completamente los mandatos de vacunación, al detallar que esta era una “posición difícil” y argumentar que existen algunas vacunas que no solamente no son controvertidas, sino que también son efectivas. “Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Hay algunas vacunas que son increíbles”, le dijo Trump a los periodistas dentro de la Oficina Oval, añadiendo que la vacuna contra la polio y la vacuna contra el COVID-19, la cual fue desarrollada durante su primera administración, eran necesarias.

“Hay algunas vacunas que son realmente increíbles. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando se dice que algunas personas no tienen que vacunarse. Es una posición muy difícil. Apenas me enteré de esto ayer, y es una postura complicada. Miren, hay vacunas que funcionan. Simple y llanamente, funcionan. No son en absoluto controvertidas, y creo que esas vacunas deberían usarse, de lo contrario algunas personas van a contagiarse y pondrán en peligro a otras. Y cuando no hay ninguna controversia, creo que la gente debería aplicárselas”, destacó Trump.

Un anuncio controversial

Las palabras de Trump tuvieron lugar un día después de que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, anunciaran sus intenciones de eliminar oficialmente los mandatos de vacunación en Florida. El anuncio no fue sorpresivo, considerando no solo que DeSantis había insinuado previamente tomar este paso, sino también que desafió las restricciones por el COVID durante uno de los puntos más álgidos de la pandemia, alcanzando notoriedad a lo largo y ancho del país por dicha decisión.

De igual forma, Ladapo afirmó que el Departamento de Salud del estado, el cual es la agencia que dirige, eliminará todas y cada una de las normas sobre los mandatos de vacunación, e incluso los comparó con la esclavitud. Su anuncio resultó controversial, tomando en cuenta que Florida ha exigido durante décadas numerosas vacunas a los niños que asisten a las escuelas, incluidas las que protegen contra la hepatitis B, la varicela, la polio, las paperas y el sarampión.

“Todas. Cada una de ellas. ¿Quién soy yo, como hombre que está aquí de pie, para decirles lo que deberían ponerse en el cuerpo?”, dijo Ladapo.