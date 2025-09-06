Trump dio la orden al Pentágono: los aviones de Maduro serán derribados si se acercan demasiado al despliegue en el Caribe

Publicado por Virginia Martínez 5 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia firme al régimen de Nicolás Maduro, al afirmar que cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza contra buques o personal de Estados Unidos en aguas internacionales podría ser derribada.

Durante un encuentro con periodistas en la Oficina Oval este viernes, Trump fue consultado sobre los recientes sobrevuelos de aviones venezolanos cerca de un destructor de la Marina estadounidense en el Caribe. Su respuesta fue contundente: “Si nos ponen en una situación peligrosa, los derribarán”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de nuevos incidentes aéreos, Trump señaló que los comandantes al mando de las operaciones tienen autorización para responder con la fuerza necesaria en caso de amenaza.

Contexto de la advertencia

La declaración se produce después de que el Pentágono denunciara que dos cazas venezolanos realizaron una maniobra “altamente provocativa” al acercarse a un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales. El Departamento de Defensa advirtió que no permitirá que Caracas interfiera en las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo en el sur del Caribe.

“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocativa fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se advierte firmemente al cártel que dirige Venezuela que no intente obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, señaló el Departamento de Defensa en un comunicado.

El aumento de tensiones también está marcado por la reciente operación de fuerzas estadounidenses contra una embarcación vinculada a la organización criminal Tren de Aragua, de origen venezolano.