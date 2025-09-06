Entrevista al senador Bernie Moreno: Maduro saldrá de Venezuela "vivo o muerto"

Publicado por Joaquín Núñez 5 de septiembre, 2025

Bernie Moreno aseguró que Nicolás Maduro deberá salir de Venezuela "vivo o muerto". El senador de Ohio habló con Karina Yapor en Voz News, donde aseguró que Estados Unidos ya no va a tolerar el ingreso de drogas que matan a sus ciudadanos. A su vez, definió a Maduro no como el líder de un país, sino como un "criminal" y "narcoterrorista".

Moreno, quien llegó al Senado en enero de este año tras derrotar al demócrata Sherrod Brown, comenzó respondiendo a unos comentarios previos de Maduro, quien afirmó que el senador le mandó mensajes secretos de admiración.

"Los narcotraficantes nunca deben usar su producto. Y lo que obviamente está pasando es que Maduro está usando mucha cocaína en vez de venderla", comenzó. "Este es un señor loco. No tengo ni idea de lo que está hablando, yo nunca le he mandado un mensaje, ni tengo idea de cómo hacerlo. Pero mire, le voy a enviar un mensaje ahorita. Tienes que tomar una decisión: salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto", continuó.

Acto seguido, el senador de raíces colombianas les dijo a los militares venezolanos que se saquen de encima a Maduro. "Tienen un premio, 50 millones de dólares. Eso es más que lo ofrecido por cualquier terrorista del mundo. Tienen que, los militares, saber qué es lo que es bueno para el pueblo. Tienen que tener orgullo de su propio país. Este señor no es bueno para Venezuela. No es bueno para las Américas. Es alguien que es un desastre. Salgan ese señor y hay paz en Venezuela", continuó.

Yapor también le preguntó a Moreno por Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien recientemente criticó el ataque estadounidense a la lancha que salía con drogas de Venezuela.

"Así es que se trata a los terroristas. Y eso es el principio de lo que va a pasar. No vamos a tolerar que estas drogas entren a los Estados Unidos, y ese barco, si entraba a los Estados Unidos, mata a americanos. El presidente Trump salvó la vida de americanos haciendo lo que hizo, el ataque contra este barco. Eso no es solamente el principio, va a ser muchísimo más. Si usted quiere traer drogas a los Estados Unidos, eso es lo mínimo que le va a pasar", respondió.

A su vez, se refirió al asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, a cuyo funeral asistió semanas atrás: "Yo creo que los mejores días de Colombia están en el futuro, no en el pasado. Creo que Colombia está lista para salir adelante. Hablé con la familia de Miguel Uribe. Fuimos al funeral. El padre de Miguel... buenísimo lo que dijo. Tengo bastante confianza en las instituciones de Colombia y la gente de Colombia".

Por último, se refirió a la amenaza que representa China y enfatizó en la necesidad de realizar más acuerdos y negocios con los países de América Latina.