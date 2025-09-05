Líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Illinois: los habitantes de Chicago piden ayuda a gritos

Tras un cambio milagroso en la capital del país, los residentes de una de las ciudades más notoriamente peligrosas de Estados Unidos piden ayuda a gritos, según el líder de la minoría de la Cámara de Representantes del Estado de Illinois Tony McCombie, republicano en un estado profundamente azul.

"Lo oímos. Lo ves todo el tiempo, ya sea a través de Tiktok, ya sea a través de [Instagram y Facebook], los medios de comunicación están prestando atención. Sí, la gente está pidiendo ayuda", dijo.

Ignorar un fin de semana de asesinatos

Durante el fin de semana del Día del Trabajo en Chicago, 58 personas fueron tiroteadas en 37 tiroteos distintos, incluidas ocho víctimas mortales. En lugar de abordar los problemas, la vicegobernadora Juliana Stratton, demócrata, se rio de las cifras calificándolas de "crisis fabricada".

Múltiples vídeos de residentes de Chicago se han hecho virales en los medios sociales y tradicionales en los que lamentan el estado de su ciudad y abogan abiertamente por que el presidente Donald Trump ayude a Chicago de la misma manera que tomó medidas enérgicas contra la delincuencia en WashingtonDC proporcionando apoyo de la Guardia Nacional y de la policía.

McCombie cree que los residentes no son los únicos que apoyarían la mano de obra y recursos adicionales. McCombie habló con Just The News y predijo: "Pensaría que a la mayoría de los agentes de la ley no les importaría de dónde viniera la ayuda, si del presidente Trump o de un estado demócrata vecino. Necesitan la ayuda".

Desde que Trump anunció los esfuerzos de su Administración para reducir la delincuencia en Washington, DC ha recibido apoyo del presidente del Sindicato de Policía de DC, Gregg Pemberton, que salió inmediatamente alabando la idea.

Entre las diez ciudades más peligrosas per cápita

En la lista de ciudades más peligrosas del FBI, en la que figuran ciudades menos conocidas y publicitadas como Evansville, Indiana, y Akron, Ohio, Chicago se encuentra al final de la lista, en el número 16.

McCombie rebatió el argumento de que Chicago no es una de las diez ciudades más peligrosas, explicando que "si nos fijamos en números reales, se pueden hacer muchas cosas con estadísticas y encuestas, pero nos fijamos en números reales, y Chicago es con diferencia, por desgracia, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos per cápita. Las ciudades más pequeñas obviamente se ven peor, y son las que están clasificadas en el top 10 de las ciudades más peligrosas por eso. Y esto no es algo que debamos celebrar".

Para complicar aún más los datos sobre delincuencia del FBI está el hecho de que muchas agencias policiales, a menudo en las zonas de mayor delincuencia, no comunican sus estadísticas locales sobre delincuencia a la agencia federal.

A pesar de los problemas de notificación de datos, al profundizar en las estadísticas en torno a la delincuencia en Chicago, McCombie explicó que "aunque los delitos violentos han bajado respecto al año pasado, siguen siendo más altos que la media de cinco años. Se trata de agresiones con agravantes, lesiones con agravantes y robos, pero excluye los robos de coches, de los que se ha oído hablar mucho en D.C. Y aunque haya menos tiroteos, hay más muertes a causa de esos tiroteos. Así que son más letales desde 2010".

El alcalde se niega a reconocer el beneficio de la vigilancia policial adicional

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también demócrata, ha tenido dificultades para explicar por qué su ciudad no necesita ayuda para reducir la delincuencia violenta. En el programa Morning Joe de MSNBC, el presentador Joe Scarborough se mostró cada vez más exasperado al intentar varias veces a lo largo de los casi tres minutos que dura el clip obtener una respuesta de Johnson sobre si ayudaría la adición de fuerzas del orden uniformadas. Scarborough pregunta varias veces antes de decirle a Johnson: "Sólo necesito un 'sí' o un 'no' y entonces esta será la última vez que pregunto".

En la actualidad, Johnson tiene una calificación desfavorable del 79,9%.

Sin embargo, incluso con ayuda policial, las políticas favorables a la delincuencia de la ciudad azul son gran parte del problema. Este año, la ciudad ha sufrido ya 275 homicidios. Chicago no ha tenido un alcalde republicano desde 1931, cuando terminó el último mandato de William "Big Bill" Thompson. Según McCombie, las políticas incluyen desclasificación de delitos, aumento del umbral de delitos, y fianza sin dinero en efectivo instituida en 2023, y culpa a esas políticas como impulsoras de la actividad criminal en Chicago.

© Just The News