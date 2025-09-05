Las tecnológicas aplauden a Trump por impulsar a las empresas y a la innovación nacional

Reunión de Trump con los directivos de varias de las tecnológicas más importantes AFP .

El presidente Donald Trump, acompañado de la primera dama, Melania Trump, se reunió en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de varias de las compañías tecnológicas más importantes para analizar la situación del sector y compartir sus apreciaciones e ideas para impulsar el desarrollo y la innovación.

En un momento en el que Trump está apostando por estimular la industria tecnológica nacional estableciendo aranceles a las compañías extranjeras, directivos como Mark Zuckerberg (Meta Platforms), Tim Cook (Apple) o Sam Altman (OpenAI) aplaudieron al presidente por sus esfuerzos.

"No es poca cosa reunir a un grupo como este", afirmó Zuckerberg, quien estuvo sentado a la derecha de Trump. "Creo que eso dice mucho sobre su liderazgo y su enfoque en la innovación", señaló refiriéndose al presidente.

Por su parte, Altman elogió a Trump por querer beneficiar al sector, apoyando, con sus medidas, a "las empresas y la innovación" del país.

También estuvo Bill Gates. El cofundador de Microsoft -también asistió el actual director ejecutivo del gigante tecnológico, Satya Nadella- fue más preciso y opinó que la inteligencia artificial (IA) tiene que ponerse al servicio del desarrollo internacional, dando su particular visión filantrópica.

"Es genial que estemos reunidos y hablemos sobre cómo Estados Unidos puede dominar este sector estratégico y aplicarlo tanto a los más pobres fuera de Estados Unidos como a nuestros ciudadanos", afirmó Gates.

Otros participantes en la reunión en la Casa Blanca fueron la directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz; el director ejecutivo de Shift4, Jared Isaacman; o el cofundador de Google Sergey Brin.

Musk, ausente

La gran ausencia fue la de Elon Musk. El presidente de X Corp. y director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Inc., antiguo asesor de Trump, no dio razones para justificar su no presencia en la reunión pese a que estaba invitado.

"Fui invitado, pero, lamentablemente, no pude asistir", indicó Musk.