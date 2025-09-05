El expresidente Biden fue intervenido quirúrgicamente para extirpar lesiones de cáncer de piel

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de septiembre, 2025

El expresidente Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía de Mohs, el cual es un procedimiento utilizado para extirpar las lesiones causadas por el cáncer de piel. Según informó la cadena NBC este jueves, el exmandatario demócrata recibió dicha intervención quirúrgica pocos meses después de ser diagnosticado con cáncer de próstata. El medio comentó que la información fue revelada por un portavoz de Biden, poco después de que circulara en las redes sociales un video en el que se podía ver al expresidente estadounidense con una cicatriz en la frente. La cadena no detalló la fecha exacta en la que fue realizada la intervención quirúrgica.

En el 2023, cuando aún era presidente, a Biden le fue extirpada una lesión del pecho que eventualmente resultó positiva para carcinoma basocelular. En ese instante, el médico de Biden en la Casa Blanca, Kevin O’Connor, aseguró que “todo el tejido canceroso fue extirpado con éxito”, e incluso añadió que el líder demócrata continuaría con “vigilancia dermatológica”.

En mayo, a Biden se le diagnosticó un “cáncer de próstata agresivo” que se había metastatizado a sus huesos. En ese momento, numerosas figuras políticas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano manifestaron su apoyo al expresidente, quien aseguró sentirse confiado en su recuperación. Poco después del diagnóstico, Biden comentó durante una entrevista con CNN que había comenzado un tratamiento de pastillas para tratar la enfermedad. “La expectativa es que vamos a poder vencerlo. No está en ningún órgano, está en… mis huesos son fuertes, no lo había penetrado. Así que me siento bien”, comentó el expresidente.

Los problemas de salud del exmandatario de izquierdas acapararon toda la atención mediática tras el desastroso debate presidencial en el 2024 contra el entonces candidato republicano Donald Trump. La imagen de Biden se vio tan deteriorada durante el debate que poco después de terminar muchos periodistas y figuras demócratas empezaron a exigir que suspendiera su campaña para darle la oportunidad a otro candidato que representara al partido en las elecciones presidenciales. Biden eventualmente anunció el fin de su campaña y le dio paso a su vicepresidente Kamala Harris, quien terminaría siendo derrotada por Trump.