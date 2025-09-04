El Departamento de Justicia abre una investigación a Lisa Cook por presunto fraude en documentos hipotecarios
La pesquisa se originó tras acusaciones del director de la FHFA sobre declaraciones falsas en dos hipotecas.
El Departamento de Justicia inició una investigación sobre la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presunto fraude en solicitudes de hipoteca. La pesquisa surge después de denuncias que señalan que Cook habría falsificado documentos bancarios para obtener condiciones financieras favorables, según informaron personas cercanas al caso.
Origen de la investigación
El caso comenzó cuando Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHA), afirmó que su oficina había encontrado irregularidades en documentos presentados por Cook. Pulte remitió la información al Departamento de Justicia, lo que derivó en la apertura de la investigación penal. Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció su intención de destituir a Cook de la Reserva Federal.
Política
Lisa Cook demanda a Trump por intentar despedirla
Williams Perdomo
La defensa de Cook
Cook respondió en un comunicado que no se dejaría presionar para renunciar a su cargo por comentarios hechos en redes sociales, pero señaló que se tomaría en serio cualquier pregunta sobre su historial financiero y que recopilaría la información necesaria. Más tarde, demandó a la Administración por el intento de destitución, argumentando que se trataba de un esfuerzo ilegal para socavar la independencia de la Reserva Federal.
Su abogado, Abbe D. Lowell, sostuvo que la investigación refleja un intento de la Administración de inventar justificaciones para sus acciones y describió al Departamento de Justicia como una de las instituciones más politizadas de la historia reciente. Añadió que las dudas sobre cómo Cook había reportado sus propiedades en ocasiones no constituyen fraude y que no debería abrirse una nueva pesquisa de carácter político.
Política
Trump destituyó a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal: “Existe una causa para removerla”
Luis Francisco Orozco
La destitución
En una carta publicada en su plataforma Truth Social, Trump justificó la decisión al señalar que existía “causa suficiente” para su remoción. Acusó a Cook de “conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero”, lo que, afirmó, ponía en duda su integridad y capacidad como reguladora. También la responsabilizó de “negligencia grave en transacciones financieras” y de haber emitido declaraciones falsas en solicitudes de hipotecas.
El mandatario agregó que Cook habría emitido declaraciones falsas en solicitudes de hipotecas, reforzando el argumento de la investigación abierta por el Departamento de Justicia.