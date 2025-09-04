Publicado por Joaquín Núñez 4 de septiembre, 2025

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito bloqueó la orden judicial que ordenaba el cierre y el desmantelamiento del centro de detención para inmigrantes ilegales de Florida, 'Alligator Alcatraz'. Los jueces fallaron a favor del Sunshine State y del Departamento de Seguridad Nacional, suspendiendo el fallo previo de la jueza Kathleen M. Williams.

El centro de detención fue inaugurado a inicios de julio. El evento de apertura contó con la participación de Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sin embargo, el pasado 22 de agosto la jueza Williams argumentó que las autoridades estatales y federales habían violado la legislación ambiental al no realizar una revisión de impacto antes de construir la instalación entre los Everglades.

Casi dos semanas después, el tribunal de apelaciones suspendió el fallo hasta que se tome una decisión definitiva sobre el caso. "Después de una cuidadosa consideración, concedemos las mociones de los acusados y suspendemos la medida cautelar y el caso subyacente en espera de la apelación”, escribieron los jueces.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reaccionó al fallo y apuntó tanto contra los medios de comunicación como contra la jueza de distrito.

"Ha habido inmigrantes ilegales que han seguido allí y que han sido expulsados y devueltos a su país de origen. Pero se han valido de ese argumento porque algún juez de izquierdas dictaminó, de forma inverosímil, que Florida no podía utilizar su propiedad para ayudar al Gobierno federal en esta importante misión porque no se había realizado una declaración de impacto ambiental", expresó DeSantis en un video difundido en las redes sociales.

"Bueno, dijimos que lucharíamos contra eso. Dijimos que la misión continuaría. Y me complace decir que el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito acaba de suspender esa sentencia y ha archivado el caso. Así que 'Alligator Alcatraz' está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierta al público. La misión continúa. Y vamos a seguir liderando el camino en lo que se refiere a la aplicación de la ley de inmigración", añadió.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, calificó la decisión como una “victoria contra un juez activista”. "El 11.º Circuito no solo bloqueó la orden de la jueza (Kathleen) Williams de cerrar 'Alligator Alcatraz', sino que también le impidió continuar con el caso hasta que se complete la apelación. ¡Una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump!", celebró en las redes sociales.