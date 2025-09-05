Cómo son los destructores, buques, submarinos y aviones que EEUU envió para eliminar al Cártel de los Soles

Publicado por Carlos Dominguez 5 de septiembre, 2025

Por ordenes del presidente Trump a mediados de agosto se desplegó un arsenal en aguas cercanas a Venezuela como parte de los esfuerzos de su Administración para combatir el narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, ejerciendo presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado de sostener alianzas con distintas organizaciones criminales que azotan al hemisferio.

Este despliegue naval y aéreo sin precedentes suma unos de 8000 efectivos y cuenta con un grupo de despliegue anfibio, tres destructores, un crucero, un submarino nuclear y aviones de vigilancia Poseidón P-8.

El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima

El Grupo Anfibio Preparado Iwo Jima (ARG), formado por el USS Iwo Jima (LHD-7), el USS San Antonio (LPD-17) y el USS Fort Lauderdale (LPD-28), partió de la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el 14 de agosto de 2025, para un despliegue regular programado en el mar Caribe. Este grupo transporta unos 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 marines.

El USS Iwo Jima (LHD-7) es un buque de asalto anfibio de la clase Wasp de la Marina estadounidense, diseñado para capacidades multimisión que incluyen la guerra anfibia, proyección de poder y misiones humanitarias. El buque tiene una longitud de 840 pies y un ancho de cubierta de 140. Su velocidad máxima es de 23 nudos (unas 27 millas/h).

La tripulación del buque está constituida por unos 1100 oficiales y marineros, así como unos 1890 marines, y puede transportar hasta 30 helicópteros o avión de ataque a tierra con capacidad de despegue y aterrizaje vertical o corto (6–8 AV-8B Harrier II).

El USS Iwo Jima (LHD-7) está equipado con un sofisticado sistema de armamento: dos sistemas de misiles RIM-7P Sea Sparrow, dos sistemas de misiles RIM-116A RAM, dos Phalanx CIWS de 20 mm (para defensa cercana), cuatro cañones Mk 38 de 25 mm y cuatro ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm.

USS Iwo Jima (LHD 7)U.S. Navy/MC2 Jason R. Zalasky.

El USS San Antonio (LPD-17) es un buque de transporte anfibio diseñado con un enfoque moderno en guerra centrada en red y fue clave en operaciones como la Odyssey Lightning en Libia. El buque tiene una longitud de 684 pies y un ancho de cubierta de 105. Su velocidad máxima es de 22 nudos.

El buque tiene una capacidad para unos 350 marineros y hasta 800 infantes de marina. Apoya las operaciones de helicópteros CH-46, CH-53 y de los MV-22 Osprey.

El USS San Antonio está equipado con dos lanzamisiles RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM), dos Phalanx CIWS de 20 mm, dos cañones de cadena Mk 38 de 25 mm, ametralladoras de calibre .50 y estaciones de armas ligeras.

El USS Fort Lauderdale (LPD-28) es un buque de desembarco anfibio de la clase San Antonio diseñado para operaciones de expedición, desembarcos anfibios y misiones humanitarias. Sus características en cuanto a tripulación y tipo de armamento son similares a las del USS San Antonio.

Los Destructores de misiles guiados

El USS Gravely (DDG-107) es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke perteneciente a la variante Flight IIA, diseñado para operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y combate de superficie. Lleva el nombre del vicealmirante Samuel L. Gravely, un pionero en la integración racial en las fuerzas armadas.

El destructor está equipado con el sistema de defensa aérea Aegis y más de 90 misiles, incluyendo misiles Tomahawk para ataques a tierra, Misiles Standard (SM-2, SM-3, SM-6) para defensa aérea, Misiles Evolved Sea Sparrow (ESSM) y Misiles antisubmarinos (ASROC).

USS Gravely (DDG 107)U.S. Navy/Paul Farley.

El USS Gravely posee un hangar doble para helicópteros MH-60R Seahawk y sensores avanzados para guerra antisubmarina, vigilancia y reconocimiento.

Este destructor cuenta con una tripulación de aproximadamente unos 300 marineros y ha participado en operaciones de seguridad marítima en el Golfo de América y en despliegues estratégicos en el Mediterráneo y el mar Rojo.

El USS Jason Dunham (DDG-109) es un destructor con las mismas dimensiones y capacidades de combate que el USS Gravely. Fue nombrado en honor al sargento Jason L. Dunham, un marine condecorado póstumamente con la Medalla de Honor por su heroísmo en Irak en 2004.

El USS Sampson (DDG-102) está equipado con capacidades similares al Jason Durham y al Gravely, y fue nombrado en honor al Contraalmirante William T. Sampson, figura clave en la Guerra Hispanoamericana.

Otros buques

El USS Lake Erie es un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga, con sistemas Aegis y misiles Tomahawk. Este buque es célebre por su papel en pruebas de defensa antimisiles balísticos y por su capacidad de combate versátil en múltiples dominios: aéreo, marítimo y submarino.

USS Lake Erie (CG 70)United States Navy/MC2 Paul D. Honnick.

El Lake Erie ha sido clave para pruebas de interceptación de misiles balísticos y satélites, demostrando la capacidad del sistema Aegis como defensa estratégica.

El USS Minneapolis-St. Paul es un buque de combate litoral, diseñado para operar en zonas costeras, lo que lo hace ideal para patrullas rápidas, vigilancia marítima y apoyo a fuerzas especiales.

Capaz de desarrollar una velocidad superior a 40 nudos, tiene un sistema de combate modular para misiones específicas, capacidad de lanzar drones y operar helicópteros MH-60R Seahawk.

El Minneapolis sirve como plataforma para operaciones de interdicción y desembarco rápido.

El apoyo aéreo y submarino

Los aviones Boeing P-8 Poseidón son aviones de vigilancia diseñados para reconocimiento, guerra antisubmarina y patrullaje marítimo.

Un P-8 Poseidón vuela junto a un Lockheed P-3C OrionU.S. Navy/Liz Goettee.

El P-8 Poseidón es un avión de patrulla marítima multimisión de la Armada de Estados Unidos y su aspecto recuerda al Boeing 737, pero está equipado con sensores de última generación, torpedos, misiles y sistemas acústicos capaces de detectar submarinos en las profundidades del océano.

El USS Newport News (SSN-750) es un submarino nuclear de ataque de la clase Los Angeles, en servicio activo con la Armada de los Estados Unidos desde 1989. Diseñado para misiones de guerra antisubmarina, inteligencia, ataque terrestre y vigilancia estratégica, es uno de los pilares sigilosos pero letales de la fuerza submarina estadounidense.

USS Newport News (SSN 750)U.S. Navy/Paul Farley.

El Newport News tiene una longitud de unos 357 pies y unos 33 pies de ancho. Su velocidad sumergido puede llegar a más de 30 nudos y puede transportar a unas 130 personas.

Su armamento consiste en 4 tubos lanzatorpedos de 533 mm, Torpedos Mk-48, Misiles de crucero BGM-109 Tomahawk y Misiles antibuque Harpoon. También tiene capacidad para transportar hasta 25 armas combinadas.

En 2003, el Newsport News participó en la Operación Iraqi Freedom, lanzando 19 misiles Tomahawk.