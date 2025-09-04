El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., enfrenta los cuestionamientos de los demócratas en la audiencia del Senado

Publicado por Agustina Blanco 4 de septiembre, 2025

Este jueves, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfrentó un intenso interrogatorio por parte de los demócratas durante una audiencia de tres horas ante el Comité de Finanzas del Senado.

La sesión, marcada por enfrentamientos acalorados, giró en torno a sus posturas sobre vacunas, la reestructuración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la gestión de la pandemia de COVID-19, el COVID persistente y su agenda general de salud respecto a MAHA (Make America Healthy Again).

Sobre las vacunas y el desmantelamiento del sistema de inmunización



El senador Ron Wyden (D-Oregón) abrió la audiencia con fuertes críticas, acusando a Kennedy de alimentar la desconfianza en el sistema sanitario y de “elevar a teóricos de la conspiración, chiflados y estafadores” para tomar decisiones cruciales sobre la atención médica. Wyden afirmó que Kennedy “ha sido evidente desde el principio que el principal interés de Robert Kennedy es privar a los estadounidenses de las vacunas” y que su agenda “no se ha centrado en opciones e información para las familias”.

Además, señaló que Kennedy “amenazó a los médicos que se desviaron de las nuevas directrices anticientíficas sobre vacunas que dificultan que las mujeres embarazadas y los niños reciban la vacuna contra la COVID-19”.

Por su parte, la senadora Maria Cantwell (D-Washington) llamó a Kennedy “charlatán” por su postura sobre las vacunas de ARNm, afirmando que “la tecnología del ARNm consiste en continuar la investigación para estar preparados para la próxima gripe, la próxima influenza, la próxima pandemia”. Cantwell mostró una gráfica que, según ella, demostraba cómo las vacunas han eliminado enfermedades, acusando a Kennedy de no respaldar esa evidencia.

De igual manera, el senador John Barrasso (R-Wyoming), también médico, expresó estar “profundamente preocupado” por el enfoque de Kennedy, citando brotes de sarampión y el cuestionamiento de las vacunas de ARNm por parte de líderes del Instituto Nacional de Salud (NIH).

Kennedy defendió la reestructuración del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), que en junio despidió a sus 17 miembros y los reemplazó con ocho seleccionados por él. Además, aseguró que las nuevas recomendaciones serían “claras, basadas en la evidencia y confiables”. Dijo: “Les diremos lo que sabemos, lo que no sabemos, qué estamos investigando y cómo lo hacemos, y seremos transparentes. Es la única manera de restaurar la confianza en la agencia, haciéndola confiable”.

En respuesta al senador Michael Bennet (D-Colorado), quien cuestionó si los padres seguirán teniendo acceso libre a vacunas como la MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela) tras las nuevas recomendaciones del panel, Kennedy afirmó: “Supongo que sí”, insistiendo en que “los padres deberían tener la libertad de tomar sus propias decisiones”.

En un intenso intercambio con la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Kennedy negó restringir el acceso a las vacunas contra la COVID-19, afirmando que “la mayoría de los estadounidenses podrán obtenerlo en su farmacia de forma gratuita”. Sin embargo, Warren señaló que las nuevas directrices del HHS, que requieren aprobación de los CDC, han llevado a cadenas como CVS y Walgreens a exigir recetas médicas o a no ofrecer la vacuna en algunos estados.

Sobre los despidos en los CDC



Varios senadores cuestionaron la destitución de la exdirectora de los CDC, Susan Monarez, y las renuncias masivas de altos funcionarios. Wyden citó un artículo de opinión de Monarez en The Wall Street Journal, donde afirmó que Kennedy le pidió “aprobar previamente las recomendaciones de un panel asesor sobre vacunas, recientemente integrado por personas que han expresado públicamente su postura antivacunas”.

Sobre Monarez, Kennedy negó haberle pedido que aprobara previamente recomendaciones de vacunas, afirmando que le pidió su renuncia porque “le pregunté: ‘¿Es usted una persona confiable?’ y me dijo que no”.

Por su parte, el senador Raphael Warnock (D-Georgia) acusó a Kennedy de tener “una agenda” que representa “una amenaza para la salud pública del pueblo estadounidense” y afirmó que “debería dimitir”.

Sin embargo, Kennedy defendió la agenda y los despidos en los CDC, calificándolos de “absolutamente necesarios” para restaurar la confianza en la agencia. Afirmó que los funcionarios de los CDC “fallaron miserablemente” durante la pandemia de COVID-19, y los responsabilizó por los cierres de escuelas y mandatos de mascarillas bajo la excusa de ser “basados en la ciencia”.

During the COVID-19 pandemic, the CDC allowed the teachers union to write the order closing our schools – which hurt working people all over the country – and then pretended it was science based.

En esa línea, el secretario de Salud, señaló: “Las personas del CDC que supervisaron ese proceso, quienes pusieron mascarillas a nuestros niños, quienes cerraron nuestras escuelas, son las que se irán”.

We became the sickest country in the world.



We became the sickest country in the world.

I need to make sure this doesn't happen again.

El COVID-19 y la vacuna



El senador Bernie Sanders (I-Vermont) presionó a Kennedy sobre su postura contradictoria respecto a la vacuna contra la COVID-19, citando un comentario de Kennedy en 2021 donde llamó a la vacuna “la más letal jamás fabricada”. En esa línea, Sanders preguntó: “¿Tienen razón Trump y la comunidad médica, o tienes razón tú?”. De igual manera, el senador Mark Warner (D-Virginia) cuestionó la negativa de Kennedy a aceptar que la vacuna salvó vidas, preguntando: “¿Llevas ocho meses en este trabajo y no conoces los datos sobre si la vacuna salvó vidas?”.

Kennedy elogió al presidente Donald Trump de haber llevado a cabo la operación Warp Speed, diciendo que “el presidente Trump debería recibir el Premio Nobel” porque la vacuna “era perfectamente compatible con el virus en ese momento” y “muy necesaria”. Sin embargo, expresó oposición a los mandatos de vacunación de la Administración Biden. Sobre las muertes por COVID-19, Kennedy dijo: “No sé cuántos murieron. No creo que nadie lo sepa porque hubo mucho caos en los datos que salieron de los CDC”.

El COVID persistente



El senador Todd Young (R-Indiana) presionó a Kennedy sobre la COVID persistente, señalando que afecta a 20 millones de estadounidenses y requiere más ensayos clínicos para desarrollar terapias. Dijo: “Es un asunto serio en varios aspectos”.

En esa línea, Kennedy admitió que los NIH no han obtenido resultados significativos en la investigación de la COVID persistente y señaló: “Estamos reuniendo a un consorcio de médicos que han tenido éxito en el tratamiento de la COVID-19 persistente”.

La implementación de la agenda MAHA



Kennedy destacó su enfoque en combatir las enfermedades crónicas como parte de la agenda MAHA y señaló: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, en el HHS estamos implementando una transición única en una generación: de un sistema de atención a enfermos a un verdadero sistema de atención médica que aborda las causas profundas de las enfermedades crónicas”.

Aunque Kennedy enfatizó las enfermedades crónicas, los senadores centraron sus críticas en su historial antivacunas, con pocos comentarios directos sobre esta agenda. Sin embargo, Wyden sugirió que las acciones de Kennedy, como reemplazar a científicos por “escépticos y teóricos de la conspiración”, podrían socavar la salud pública en general.

Críticas sobre Medicare y Medicaid



La senadora Catherine Cortez Masto (D-Nevada) cuestionó a Kennedy sobre los costos de Medicare, señalando que los beneficiarios pagarán “$15 más que el año pasado” por la cobertura de medicamentos y hasta “$50 al mes”. En esa línea, Kennedy admitió no conocer los detalles, diciendo: “No sé” y que consultaría con el Dr. Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Llamados a renunciar



Wyden y Warnock pidieron explícitamente la renuncia de Kennedy. Wyden dijo: “Es en el mejor interés del país que Robert Kennedy renuncie, y si no lo hace, Donald Trump debería despedirlo antes de que más personas resulten perjudicadas por su imprudente desprecio por la ciencia y la verdad”. Por su parte, Warnock afirmó: “Eres un peligro para la salud del pueblo estadounidense”.