Vance se reunió con las víctimas del tiroteo de la escuela católica de Minneapolis y anunció "pasos" para evitar nuevos casos
El vicepresidente pidió que se escuche a los familiares y que no se ponga atención en el agresor, sino en los heridos y fallecidos para que no vuelva a ocurrir. Aunque evitó profundizar en medidas, pidió un acuerdo bipartidista para abordar estas tragedias.
JD Vance visitó Minneapolis una semana después del trágico ataque con armas de fuego de un tirador trans que se cobró la vida de dos niños y dejó varios heridos. El vicepresidente se reunió con las familias de las víctimas, a las que pidió que se escuche, y anunció "pasos" para evitar que se repitan estos sucesos, además de pedir un acuerdo bipartidista en este asunto.
Vance se dirigió junto a su esposa Usha directamente desde el aeropuerto a la Iglesia Católica de la Anunciación, donde depositó un ramo de flores en las escaleras. A continuación se reunió con varias de las familias de las víctimas en privado.
"Obviamente, es un momento muy triste, pero también, en muchos sentidos, un momento muy gratificante, ya que estos padres han abierto sus vidas y sus corazones", señaló el vicepresidente antes de marcharse.
Medidas bipartidistas
Aunque evitó pronunciarse sobre la sesión especial convocada por Tim Walz sobre el control de armas de fuego, Vance sí que fue contundente sobre la necesidad de contar con el apoyo de los dos grandes partidos para afrontar estos dramas:
"No voy a decirles a los legisladores de Minnesota ni al gobernador exactamente cómo deben responder a esta tragedia. Solo diré que se tomen en serio las preocupaciones de estos padres. Creo que todos nosotros, demócratas, republicanos e independientes, queremos que estos tiroteos en las escuelas ocurran con menos frecuencia. Afortunadamente, hay algunas medidas que podemos tomar para que eso suceda".
Las familias de las víctimas piden a Vance promover "paz, unidad y esperanza"
"En primer lugar, quiero decirles a Jackie, Mike, Jesse y Molly que mi corazón está con ustedes y que siento profundamente el dolor que les causa la pérdida de sus hermosos hijos, Harper y Fletcher. Harry, yo y muchas otras personas compartimos su dolor. Quiero dar las gracias al padre Zehran, al director DeBoer y a los profesores por proteger a nuestros pequeños, así como a los increíbles equipos de primera respuesta y al personal del hospital por ponernos a todos a salvo y atender nuestras heridas. Todas nosotras, madres, profesores, periodistas y vicepresidentes, tenemos la obligación de aprovechar este momento, como dijo el director DeBoer al citar un proverbio africano: 'Cuando reces, mueve los pies'".
"Vicepresidente Vance, usted tiene una enorme autoridad. Aproveche este momento para mover los pies y trascender nuestras divisiones políticas para promover la paz, la unidad y la esperanza. Esto es lo que el pueblo de los Estados Unidos le pedirá que haga. Esta comunidad de Annunciation es una fuerza del bien en el mundo, y le invitamos a serlo también. En la acera, frente a la iglesia, delante de las ventanas tapiadas, alguien escribió la oración de San Francisco, que dice: «Hazme un instrumento de tu paz; donde haya odio, que yo lleve amor. Donde haya ofensa, perdón; donde haya desesperación, esperanza; donde haya oscuridad, luz; y donde haya tristeza, solo alegría". Lydia Kaiser
"Señor vicepresidente, gracias por venir a ver a Lydia. No podía dejar pasar la oportunidad de que mis hijos conocieran a un vicepresidente. Y por el bien de Harper Moyski, Fletcher Merkel, Lydia, Sophia y todos mis alumnos, no podía dejar pasar la oportunidad de tener su atención por un momento. Discrepamos en muchas cosas. Ambos conocemos los argumentos de cada parte y todos los puntos de debate a los que recurrimos, pero solo en lo que respecta a la violencia armada, ¿podría prometerme, como padre y como católico, que apoyará sinceramente el estudio de lo que está mal en nuestra cultura, que somos el país con el peor problema de tiroteos masivos?
Estábamos en misa cantando sobre la llamada a actuar con justicia, amor, servicio y humildad. ¿Me prometen, por favor, que, a pesar de los poderosos grupos de presión, buscarán una legislación bipartidista y con sentido común como punto de partida para que podamos salir de nuestros rincones y encontrar los valores que compartimos, de modo que esta vez se logre algún progreso? Los pensamientos y las oraciones no han sido suficientes. Muchas políticas han sido descartadas sin siquiera ser estudiadas o probadas. Es muy complicado. No pretendo tener las respuestas, pero tenemos que comprometernos a buscarlas; entonces podremos sentirnos bien por defender la vida. Si algo cambia para mejor, tal vez las muertes de Fletcher y Harper y todas las lesiones y la destrucción puedan traer aún más unidad, amor y luz de lo que ya he visto esta semana pasada. Una ley, una orden ejecutiva, una política: pueden llamarla Ley de la Anunciación, entonces podré mirar a Lydia, a Sophia y a todos mis alumnos a los ojos y decirles: lo intenté. Sinceramente. Harry Kaiser".