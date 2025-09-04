Vance se reunió con las víctimas del tiroteo de la escuela católica de Minneapolis y anunció "pasos" para evitar nuevos casos

Publicado por Israel Duro 4 de septiembre, 2025

JD Vance visitó Minneapolis una semana después del trágico ataque con armas de fuego de un tirador trans que se cobró la vida de dos niños y dejó varios heridos. El vicepresidente se reunió con las familias de las víctimas, a las que pidió que se escuche, y anunció "pasos" para evitar que se repitan estos sucesos, además de pedir un acuerdo bipartidista en este asunto.

Vance se dirigió junto a su esposa Usha directamente desde el aeropuerto a la Iglesia Católica de la Anunciación, donde depositó un ramo de flores en las escaleras. A continuación se reunió con varias de las familias de las víctimas en privado.

"Obviamente, es un momento muy triste, pero también, en muchos sentidos, un momento muy gratificante, ya que estos padres han abierto sus vidas y sus corazones", señaló el vicepresidente antes de marcharse.

Medidas bipartidistas

Aunque evitó pronunciarse sobre la sesión especial convocada por Tim Walz sobre el control de armas de fuego, Vance sí que fue contundente sobre la necesidad de contar con el apoyo de los dos grandes partidos para afrontar estos dramas:

"No voy a decirles a los legisladores de Minnesota ni al gobernador exactamente cómo deben responder a esta tragedia. Solo diré que se tomen en serio las preocupaciones de estos padres. Creo que todos nosotros, demócratas, republicanos e independientes, queremos que estos tiroteos en las escuelas ocurran con menos frecuencia. Afortunadamente, hay algunas medidas que podemos tomar para que eso suceda".