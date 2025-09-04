DHS pone fin al TPS de 2021 para venezolanos al considerarlo un incentivo para la migración irregular

Publicado por Sabrina Martin 3 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por la secretaria Kristi Noem, anunció este miércoles la culminación de la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada a ciudadanos venezolanos en 2021. La medida entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal y la protección expirará definitivamente el 10 de septiembre de 2025.

Con esta decisión, 268.156 venezolanos perderán su estatus legal en Estados Unidos, según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) compartidas por Fox News Digital. Además, 3.738 solicitudes iniciales y más de 102.000 renovaciones pendientes también quedarán canceladas.

Argumento de seguridad nacional y migratoria

El DHS justificó la medida señalando que el TPS se había convertido en un incentivo para la migración irregular y que su extensión contradecía los esfuerzos de la Administración Trump para asegurar la frontera sur.

“Al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia al país”, señaló el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

Antecedentes y efectos acumulados

Durante la presidencia de Biden se emitieron dos designaciones de TPS para Venezuela. La primera, de 2021, finaliza ahora con la decisión del DHS; la segunda, otorgada en 2023, ya había sido cancelada en abril, lo que dejó sin protección a unos 348.000 venezolanos. Con la eliminación de ambas designaciones, gran parte de los beneficiarios de este estatus perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.

El USCIS instó a los afectados a utilizar la aplicación móvil CBP Home, diseñada para facilitar la salida voluntaria del país. A través de este programa, los migrantes pueden acceder a un pasaje aéreo de cortesía, un bono de salida de 1.000 dólares y la opción de presentar futuras solicitudes de inmigración legal.