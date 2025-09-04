Una juez federal invalidó la congelación de 2.200 millones de dólares de la Administración Trump a Harvard

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2025

La juez federal Allison Burroughs invalidó este miércoles la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales a la Universidad de Harvard impuesta el pasado abril por la Casa Blanca, restituyendo de esta manera los fondos tras una demanda de la institución académica y varios grupos de empleados contra la Administración del presidente Donald Trump. En su fallo de 84 páginas, la juez de distrito coincidió en que la medida impuesta por el líder republicano representaba una violación a las protecciones constitucionales de libertad de expresión.

“Los demandados y el presidente tienen razón al combatir el antisemitismo y en utilizar todos los medios legales para hacerlo. Harvard se equivocó al tolerar conductas de odio durante tanto tiempo. Sin embargo, el expediente en este caso no refleja que combatir el antisemitismo haya sido el verdadero objetivo de los demandados al actuar contra Harvard y, aun si lo fuera, combatir el antisemitismo no puede lograrse a costa de la Primera Enmienda”, escribió Burroughs.

Antisemitismo

La Casa Blanca congeló el financiamiento el pasado abril tras alegar que Harvard estaba violando las leyes de derechos civiles debido a su escasa acción ante los numerosos casos de antisemitismo que se han producido en la universidad tras el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás atacó a Israel, generando como reacción una incursión militar por parte del Estado judío. En respuesta a la decisión de Trump, la institución académica demandó inmediatamente y se convirtió en la primera universidad del país en enfrentar a la actual administración por la suspensión de fondos.

Si bien Burroughs criticó a Harvard por su falta de acciones contundentes para combatir el antisemitismo en su campus, la juez federal también detalló que la universidad estaba actualmente tomando diferentes tipos de medidas para combatirlo. Burroughs explicó en su fallo que su orden resultaba necesaria para salvaguardar tanto las protecciones de libre expresión de la Primera Enmienda como la libertad académica, “incluso si hacerlo conlleva arriesgarse a la ira de un gobierno comprometido con su agenda sin importar el costo”.