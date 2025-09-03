Florida planea eliminar todos los mandatos de vacunación

Publicado por Agustina Blanco 3 de septiembre, 2025

Florida planea convertirse en el primer estado de EEUU en eliminar todos los mandatos de vacunación, incluidos los requisitos para que los niños estén vacunados para asistir a la escuela, según anunciaron el miércoles el gobernador Ron DeSantis y el cirujano general del estado, Dr. Joseph A. Ladapo.

El anuncio se realizó durante un evento en Valrico, cerca de Tampa, donde el Dr. Ladapo comparó los mandatos con "esclavitud" y enfatizó la libertad individual: "¿Quién soy yo para decirles qué debe ingerir su hijo? Su cuerpo es un regalo de Dios", declaró Ladapo ante aplausos de la audiencia.

🚨 MAJOR BREAKING: The Surgeon General of Florida just announced ALL VACCINE MANDATES IN FLORIDA will be ENDED, and the room erupted.



All. Not just COVID. ALL.



JOSEPH LADAPO: "Every last one is wrong and DRIPS with disdain and slavery! Who am I, or anyone else, to tell YOU what… pic.twitter.com/Kah5LscGTo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 3, 2025

Añadió, además, que la Administración (de Florida) “trabajará para eliminar” todos los mandatos de vacunación: "Todos y cada uno de ellos son erróneos y están llenos de desdén y esclavitud".

No está claro el proceso exacto para derogar estos mandatos de larga data. El Dr. Ladapo indicó que el Departamento de Salud de Florida eliminaría las normas que promulgan los mandatos bajo su supervisión, pero los legisladores estatales "tendrán que tomar decisiones. Así es como esto se hace posible", afirmó.

Por su parte, el gobernador DeSantis, quien nombró al Dr. Ladapo en 2021, también anunció la creación de una comisión para alinear a Florida con los objetivos de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de la Administración del presidente Donald Trump.

La comisión, encabezada por Casey DeSantis, esposa del gobernador, se enfocará en temas como el consentimiento informado, los derechos parentales en decisiones médicas y la eliminación de "ortodoxia médica no respaldada por datos". En esa línea el republicano señaló: "Ya hemos hecho mucho. No creo que ningún estado se haya acercado siquiera a lo que ha hecho Florida", dijo DeSantis. Pero añadió: "Queremos estar a la vanguardia", según reporta el New York Times.

Reacciones a las propuestas de Florida



La propuesta ha generado reacciones mixtas. La representante demócrata Anna Eskamani calificó la eliminación de mandatos como "temeraria y peligrosa", advirtiendo de posibles brotes de enfermedades prevenibles.

Ending vaccine mandates is reckless and dangerous. It will drive down immunization rates & open the door to outbreaks of preventable diseases, putting children, seniors, and vulnerable Floridians at risk. This is a public health disaster in the making for the Sunshine State. — Rep. Anna V. Eskamani, PhD 🔨 (@AnnaForFlorida) September 3, 2025

Por su parte, el Dr. Robert Malone, nombrado recientemente en un comité asesor de vacunas de los CDC, elogió a Ladapo en X, describiéndolo como un "científico medido que está en llamas para cambiar el sistema para mejor".

I spoke with Dr. Ladapo yesterday -he is a measured scientist - who is on fire to change the system for the better! https://t.co/sXNrwunITP — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) September 3, 2025