El Departamento del Tesoro publica la lista de los trabajos elegibles para la ley de Trump de “sin impuestos a las propinas”
Se trata de al menos 68 empleos que califican para la nueva deducción fiscal bajo la ley.
El Departamento del Tesoro publicó la lista de trabajos que serán beneficiados por la política de la Administración Trump de " cero impuestos a las propinas" bajo la Ley One Big Beautiful Bill.
Se trata de al menos 68 empleos que califican para la nueva deducción fiscal bajo la ley. Se conoció que el Registro Federal comenzará a publicar la lista completa según las regulaciones propuestas por el Tesoro y el IRS.
"Para los trabajadores, 20 dólares aquí y 20 dólares allá pueden hacer una gran diferencia", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una entrevista -recogida por Axios- en el restaurante familiar McLean, en los suburbios de Virginia.
La ley se aplica solo para aquellos que ganen menos de 150.000 dólares por año, tienen un límite de $25.000. Estará vigente desde 2025 hasta 2028.
“Lo que no queremos es que la gente manipule el sistema. Queremos que sean los estadounidenses trabajadores que dependen de las propinas. Sus primeros $25.000 están libres de impuestos, y eso cubrirá a una gran cantidad de trabajadores estadounidenses”, sostuvo Bessent en una conversación con Washington Examiner.
“Gracias al gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, no habrá impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extras, ¡para que puedan conservar más de su dinero duramente ganado!”, agregó el secretario del Tesoro en un mensaje publicado en X.
El BBB
La situación fue diferente en la Cámara de Representantes: tras una extensa jornada para lograr que el proyecto llegara al pleno, este se aprobó con 218 votos a favor y 212 en contra, con la oposición de solo dos legisladores republicanos.
Estos son los empleos, que el Tesoro dividió en ocho categorías y entregó a los medios de comunicación como Axios y Fox Business para su difusión:
1. Servicio de bebidas y alimentos
- Camareros
- Personal de servicio
- Servidores de comida, no de restaurante
- Auxiliares de Comedor y Cafetería y Ayudantes de Bartender
- Chefs y cocineros
- Trabajadores de preparación de alimentos
- Trabajadores de comida rápida y de mostrador
- Lavavajillas
- Personal de acogida, restaurante, salón y cafetería
- Panadería
2. Entretenimiento y eventos
- Crupieres de juegos de azar
- Cajeros de cabina y personas que cambian el juego
- Trabajadores de las jaulas de juego
- Escritores y corredores de apuestas deportivas y de apuestas
- bailarines
- Músicos y cantantes
- Disc Jockeys (excepto radio)
- Artistas y artistas
- Creadores de contenido digital
- Ujieres, asistentes de vestíbulo y tomadores de boletos
- Asistentes de vestuarios, guardarropas y vestidores
3. Hospitalidad y servicios al huésped
- Porteadores de equipaje y botones
- Conserjes
- Recepcionistas de hoteles, moteles y complejos turísticos
- Empleadas domésticas y limpiadoras de casas
- 4. Servicios para el hogar
- Trabajadores de mantenimiento y reparación del hogar
- Trabajadores de jardinería y mantenimiento de terrenos a domicilio
- Electricistas a domicilio
- Fontaneros a domicilio
- Mecánicos e instaladores de calefacción y aire acondicionado para el hogar
- Instaladores y reparadores de electrodomésticos
- Trabajadores de servicios de limpieza del hogar
- cerrajeros
- Trabajadores de asistencia en carretera
5. Servicios personales
- Trabajadores de servicios y cuidado personal
- Organizadores de eventos privados
- Fotógrafos de eventos privados y retratos
- Videógrafos de eventos privados
- Oficiales de eventos
- Cuidadores de mascotas
- Tutores
- Niñeras y canguros
6. Apariencia personal y bienestar
- Especialistas en el cuidado de la piel
- masajistas terapéuticos
- Barberos, peluqueros, estilistas y cosmetólogos
- Lavadoras de champú
- Manicuristas y pedicuros
- Técnicos en depilación de cejas con hilo y cera
- Artistas de maquillaje
- Entrenadores físicos e instructores de fitness grupal
- Artistas del tatuaje y perforadores
- Sastres
- Trabajadores y reparadores de calzado y cuero
7. Recreación e instrucción
- Caddies de golf
- Profesores de autoenriquecimiento, como instructores de arte y danza.
- Pilotos recreativos y de turismo
- Guías turísticos y acompañantes
- Guías de viaje
- Instructores de deportes y recreación, como profesores de tenis.
8. Transporte y entrega
- Asistentes de estacionamiento y valet parking
- Conductores y choferes de taxis y viajes compartidos
- Conductores de lanzadera
- Repartidores de mercancías
- Limpiadores de vehículos y equipos personales
- Conductores de autobuses privados y chárter
- Operadores de taxis acuáticos y trabajadores de barcos de alquiler
- Conductores de rickshaw, bicitaxis y carruajes
- Mudanzas de casas
