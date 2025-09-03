Trump dice que está listo para desplegar más tropas estadounidenses en Polonia

Publicado por Diane Hernández 3 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno podría desplegar más tropas en Polonia, que limita tanto con Ucrania como con Rusia, al recibir este miércoles en la Casa Blanca al presidente polaco, Karol Nawrocki.

Polonia, miembro clave de la OTAN y la Unión Europea (UE), ha apoyado firmemente a Ucrania desde la invasión rusa de 2022 y es un país de tránsito vital para suministros militares y ayuda humanitaria, además de albergar a miles de tropas estadounidenses.

"Pondremos más (militares) allí si ellos quieren", dijo Trump cuando un periodista preguntó si estaba considerando reducir la presencia de tropas estadounidenses en la región.

Ucrania lucha contra la invasión rusa en medio de temores europeos de que Washington busque cambiar los acuerdos de seguridad del continente. Al igual que Trump, Nawrocki se ha opuesto al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Trump aseguró que hablaría con su homólogo Nawrocki sobre comercio y otros temas, y reveló que EEUU le tiene mucho cariño al pueblo polaco.