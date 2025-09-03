El secretario de Defensa asegura que el ataque en el Caribe es un mensaje "muy claro" para los cárteles de la droga

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegset, aseguró que el ataque estadounidense contra una embarcación narcotraficante en el Caribe es un mensaje "muy claro" del presidente Donald Trump a los cárteles.

El martes, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una lancha rápida, y Trump afirmó que en la acción murieron 11 presuntos narcoterroristas del Tren de Aragua que, aseguró, está controlado por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

"¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio", declaró Hegseth en Fox News.

El jefe del Pentágono afirmó haber presenciado el ataque en directo, pero se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo. Sostuvo que las acciones del Gobierno de Trump en contra de los grupos criminales no se quedarán en esta operación.

“Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros, y no se detendrá solo con este ataque”, señaló.

La marina estadounidense despachó ocho buques, siete en el mar Caribe y uno en el océano Pacífico, que, según afirma, participan en la lucha contra el narcotráfico.

Al ser preguntado sobre si el cambio de régimen era el objetivo de Estados Unidos en Venezuela, Hegseth respondió: "Esa es una decisión presidencial, y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense".