Tim Walz se burla e insinúa que en algún momento "habrá noticias" sobre la muerte de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2025

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, considera que los rumores sobre la muerte de Trump que circularon durante el fin de semana del Día del Trabajo son hilarantes.

Este fin de semana, las redes sociales se hicieron eco de un bulo que insinuaba que el presidente Donald Trump había muerto. Evidentemente, los post resultaron ser completamente falsos, pero Walz ha desatado la polémica cuando bromeó sobre la posible muerte del presidente.

"Los últimos días te has levantado pensando que podría haber noticias. Solo digo. Sólo digo. Habrá noticias en algún momento, para que lo sepas. Habrá noticias", dijo al público el gobernador de Minnesota durante el picnic del Día del Trabajo en Duluth.

Las personas presentes se rieron a carcajadas de los comentarios de mal gusto hechos por Walz, pero los críticos, entre ellos el comentarista conservador Scott Jennings, calificaron las declaraciones de inapropiadas e incluso de "cruzar una línea roja".

En un post de X, Jennings dijo: "Solía decir que Tim Walz era el mayor bufón de la política, pero después de lo que acaba de hacer, ahora digo que no es más que un enorme pedazo de mier**"