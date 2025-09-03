"Vamos a entrar": Trump insiste en enviar la Guardia Nacional a Chicago y apunta a Baltimore

Publicado por Israel Duro 3 de septiembre, 2025

"Vamos a entrar". Con estas palabras Donald Trump volvió a insistir en su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en el "infierno" de Chicago, a pesar de la oposición del alcalde de la ciudad, Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas. Además, el presidente apuntó que Baltimore -manos del Partido Azul- también es firme candidata a recibir a militares ante sus estadísticas de criminalidad.

No obstante, Trump negó categóricamente ante la prensa las acusaciones de que esté atacando estrictamente a ciudades gobernadas por sus oponentes políticos en su campaña contra la delincuencia y su ofensiva contra los inmigrantes irregulares.

"Tengo una obligación", dijo, al citar las estadísticas de delincuencia de Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos. "Esto no es un asunto político. Tengo una obligación cuando 20 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas y media y 75 han sido tiroteadas. Chicago es un infierno ahora mismo. Baltimore es un infierno ahora mismo", declaró Trump.

Pritzker "necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe"

En una publicación previa en su red Truth Social, el presidente estadounidense prometió: "Voy a resolver el problema de la criminalidad (en Chicago) rápido, como lo hice en DC. Chicago es la peor y más peligrosa ciudad del mundo, por lejos", afirmó. Agregó que el gobernador demócrata del estado de Illinois, JB Pritzker, "necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe".

Luego continuó con una provocadora publicación en mayúsculas: "¡CHICAGO ES LA CAPITAL MUNDIAL DEL ASESINATO!".

Pritzker: el despliegue sería una "invasión" y una "prueba de poder" de Trump

Trump, que en agosto ya envió tropas de la Guardia Nacional a Washington, no aclaró cuándo exactamente enviará soldados a la Ciudad de los Vientos, donde el gobernador y el alcalde se oponen firmemente al plan.

Pritzker que ya había llamado "dictador" a Trump con anterioridad, se ha enfrentado duramente al presidente en los últimos días, acusándolo de preparar una "invasión" de militares en Chicago.

"Nada de esto se trata de combatir la delincuencia ni de hacer que Chicago sea más segura", dijo Pritzker a la prensa el martes. "Para Trump, se trata de poner a prueba su poder y generar un drama político para encubrir su corrupción", agregó.

Trump presume del éxito de la medida en DC: "No tenemos delincuencia"

A partir de junio miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines estadounidenses fueron desplegados en Los Ángeles para apoyar a la policía en la represión de las protestas y los disturbios provocados por las redadas migratorias de Trump.

En agosto Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, y el martes reiteró que la medida mejoró la seguridad de la capital. "Ahora es una zona segura", dijo. "No tenemos delincuencia".

Juez Breyer: Trump busca "crear una fuerza policial nacional con el presidente como jefe"

El martes, un juez federal del Tribunal de Distrito de San Francisco declaró que Trump violó la ley al desplegar tropas en Los Ángeles, y prohibió al Pentágono ordenar a los reservistas de la Guardia Nacional o a los marines que realicen funciones policiales, incluyendo arrestos, patrullajes de seguridad o registros e incautaciones.

El juez Charles Breyer, designado por Bill Clinton, advirtió en su fallo que Trump parece decidido a "crear una fuerza policial nacional con el presidente como jefe".

Sin embargo, la orden judicial de Breyer no entraría en vigor hasta el 12 de septiembre, lo que podría dejar una puerta abierta para que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, se pronuncie sobre el caso.