Un tribunal federal de apelaciones determinó que Trump invocó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de septiembre, 2025

Un tribunal federal de apelaciones falló este martes que el presidente Donald Trump invocó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos, a los cuales acusa de formar parte del grupo terrorista Tren de Aragua (TDA). En una decisión de 2-1, el Quinto Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos determinó que Trump no puede continuar con el uso de esta ley para realizar deportaciones en los estados de Misisipi, Luisiana y Texas.

La opinión del tribunal, redactada por el juez Leslie Southwick y respaldada por la juez Irma Carrillo Ramírez, determinó que en ningún momento se produjo una “incursión depredadora” por parte de miembros del TDA, como llegó a afirmar en su momento el mandatario republicano para justificar la aplicación de la ley de 1798. “Concluimos que los hallazgos no respaldan que haya ocurrido una invasión o incursión depredadora. Por lo tanto, concluimos que los peticionarios probablemente logren probar que la AEA fue invocada de manera indebida”, escribió Southwick, según indicó la cadena CNN.

La orden del Quinto Circuito representa la primera vez en esta segunda presidencia de Trump que un tribunal federal de apelaciones se pronuncia directamente sobre la proclamación presidencial del pasado 14 de marzo en la que se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar deportaciones rápidas. Dicha ley le otorga al gobierno amplios poderes no solo para detener, sino también para deportar a aquellos ciudadanos que provengan de naciones consideradas hostiles. Sin embargo, dicha ley solo puede ser ejecutada durante tiempos de guerra o durante una “invasión o incursión depredadora”.

En abril, la Corte Suprema dictaminó que los recursos contra las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debían presentarse en los distritos judiciales federales donde se encuentren detenidos los inmigrantes. El alto tribunal del país aclaró que en dicho fallo no estaba resolviendo la validez de la aplicación de la ley por parte del gobierno.